47 yaşındaki Pınar Altuğ, teknede amuda kalkarak poz verdi

Eşi ve kızıyla yaz aylarını teknede geçiren 47 yaşındaki Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösteren Altuğ, tatilinde de düzenini bozmadı.

TEKNEDE AMUDA KALKTI

Kışın yoga kampına giderek kendisini geliştiren başarılı oyuncu, teknede de yoga yaptı. Kısa tayt tulumunu giyerek yoga yapan Altuğ, amuda kalktığı anları da 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü ismin "Harika bir sabahtı" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Pınar Altuğ Atacan'ın yoga pozları...