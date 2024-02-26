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4,5 milyon TL'lik takılarıyla sahneye çıkan Petek Dinçöz, pavyon dansı yaptı

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Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.

İş insanı Serkan Kodaloğlu ile evliliğinde sahnelere ara veren Petek Dinçöz, boşandıktan bir süre sonra Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Bu süreçte 8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Dinçöz, Kıbrıs konserinde pavyon dansı yaptı.

TAKILARI AYRI ELBİSESİ AYRI OLAY

Müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Petek Dinçöz, şarkılarını çıkardıktan sonra peş peşe konserler vermeye başladı. Son olarak Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan Petek Dinçöz, 4,5 milyon TL değerinde mücevher ve Tolga Çam imzalı siyah transparan detaylı elbise tercih etti. Sevilen şarkılarını seslendiren Dinçöz, Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansını yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü isim o anları da 1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, 150 bin dolar yani 4,5 milyon TL'lik takılarıyla ilgili "İlk defa böyle pahalı bir mücevherat taşıyorum" ifadelerini kullandı.

4,5 milyon TL'lik takılarıyla sahneye çıkan Petek Dinçöz, pavyon dansı yaptı

4,5 milyon TL'lik takılarıyla sahneye çıkan Petek Dinçöz, pavyon dansı yaptı

4,5 milyon TL'lik takılarıyla sahneye çıkan Petek Dinçöz, pavyon dansı yaptı

4,5 milyon TL'lik takılarıyla sahneye çıkan Petek Dinçöz, pavyon dansı yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Petek Dinçöz Kıbrıs Magazin Haberler

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