Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Cezayir'de bazı bölgelerde düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan tüfek ve barutla kutlama geleneği, ortaya çıkardığı tehlikeyle tartışılmaya devam ediyor. Farklı düğünlerde kaydedilen görüntülerde erkeklerin yan yana dizilip tüfeklerle ateş açtığı, bazı kişilerin ise silahlarla çeşitli hareketler yaptığı görülüyor. Yıllardır sürdürülen gelenek nedeniyle ülkede ölüm ve ağır yaralanmayla sonuçlanan çok sayıda kaza yaşandı.

DÜĞÜNLERDE TÜFEKLERLE ATEŞ AÇIYORLAR

Ülkenin bazı bölgelerinde geçmişten günümüze taşınan gelenekte, düğünlerde tüfek ve barut kullanılarak yüksek sesli atışlar yapılıyor. Kutlamaya katılanlar kimi zaman toplu halde ateş ederken kimi zaman da tüfeklerle gösteriler gerçekleştiriyor. Yerel kaynaklara göre gelenek özellikle atlı kültür, cesaret ve erkeklik gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor.

EĞLENCE BİR ANDA FACİAYA DÖNÜŞEBİLİYOR

Ancak kontrolsüz kullanılan silahlar, düğünleri defalarca faciaya çevirdi. 2019'da Tlemcen'deki bir düğünde ateşlenmek istenen tüfeğin kazara patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Aynı yıl Ait Yahia Moussa'daki bir düğünde ise tüfekten çıkan mermi 11 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüne neden oldu.

4 PARMAĞINI KAYBETTİ

Tehlikeli geleneğin yol açtığı kazalar sonraki yıllarda da devam etti. 2024'te Cezayir'deki bir düğünde tüfekle hareketler yapan genç, silahın kazara ateş alması sonucu ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç, dört ayak parmağını kaybetti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Temmuz 2026'da yayımlanan bir Cezayir haberinde ise bu yıl Barika bölgesinde düzenlenen bir kutlamada barut kullanımı sırasında henüz 5 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Haberde, düğünlerdeki barut kullanımına bağlı kazaların ciddi yaralanmalara, kalıcı sakatlıklara ve ölümlere neden olmaya devam ettiği belirtildi.

YASAKLARA RAĞMEN SÜRÜYOR

Cezayir Jandarması daha önce düğünlerde av tüfeği kullanılmasının yasak olduğunu açıklarken, silahlı kutlamaların kamu güvenliğini tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu. Buna rağmen yıllardır süren geleneğin bazı bölgelerde devam ettiği belirtiliyor.