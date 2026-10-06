Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cezayir'in bazı bölgelerinde düğünlerde tüfek ve barutla ateş açma geleneği, yol açtığı ölüm ve yaralanmalara rağmen sürdürülüyor. Farklı düğünlerden kaydedilen görüntüler tehlikenin boyutunu ortaya koyarken, geçmişte bu kutlamalar nedeniyle çocukların da aralarında bulunduğu kişiler hayatını kaybetti, bazı kişiler ise kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kaldı.
- Cezayir'de düğünlerde tüfek ve barutla kutlama geleneği nedeniyle ülkede ölüm ve ağır yaralanmayla sonuçlanan çok sayıda kaza yaşandı.
- 2019'da Tlemcen'deki bir düğünde tüfeğin kazara patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; aynı yıl Ait Yahia Moussa'daki bir düğünde tüfekten çıkan mermi 11 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüne neden oldu.
- 2024'te Cezayir'deki bir düğünde tüfekle hareketler yapan genç silahın kazara ateş alması sonucu ayağından vuruldu ve dört ayak parmağını kaybetti; bu yıl Barika bölgesindeki bir kutlamada barut kullanımı sırasında 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.
Cezayir'de bazı bölgelerde düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan tüfek ve barutla kutlama geleneği, ortaya çıkardığı tehlikeyle tartışılmaya devam ediyor. Farklı düğünlerde kaydedilen görüntülerde erkeklerin yan yana dizilip tüfeklerle ateş açtığı, bazı kişilerin ise silahlarla çeşitli hareketler yaptığı görülüyor. Yıllardır sürdürülen gelenek nedeniyle ülkede ölüm ve ağır yaralanmayla sonuçlanan çok sayıda kaza yaşandı.
DÜĞÜNLERDE TÜFEKLERLE ATEŞ AÇIYORLAR
Ülkenin bazı bölgelerinde geçmişten günümüze taşınan gelenekte, düğünlerde tüfek ve barut kullanılarak yüksek sesli atışlar yapılıyor. Kutlamaya katılanlar kimi zaman toplu halde ateş ederken kimi zaman da tüfeklerle gösteriler gerçekleştiriyor. Yerel kaynaklara göre gelenek özellikle atlı kültür, cesaret ve erkeklik gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor.
EĞLENCE BİR ANDA FACİAYA DÖNÜŞEBİLİYOR
Ancak kontrolsüz kullanılan silahlar, düğünleri defalarca faciaya çevirdi. 2019'da Tlemcen'deki bir düğünde ateşlenmek istenen tüfeğin kazara patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Aynı yıl Ait Yahia Moussa'daki bir düğünde ise tüfekten çıkan mermi 11 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüne neden oldu.
4 PARMAĞINI KAYBETTİ
Tehlikeli geleneğin yol açtığı kazalar sonraki yıllarda da devam etti. 2024'te Cezayir'deki bir düğünde tüfekle hareketler yapan genç, silahın kazara ateş alması sonucu ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç, dört ayak parmağını kaybetti.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Temmuz 2026'da yayımlanan bir Cezayir haberinde ise bu yıl Barika bölgesinde düzenlenen bir kutlamada barut kullanımı sırasında henüz 5 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Haberde, düğünlerdeki barut kullanımına bağlı kazaların ciddi yaralanmalara, kalıcı sakatlıklara ve ölümlere neden olmaya devam ettiği belirtildi.
YASAKLARA RAĞMEN SÜRÜYOR
Cezayir Jandarması daha önce düğünlerde av tüfeği kullanılmasının yasak olduğunu açıklarken, silahlı kutlamaların kamu güvenliğini tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu. Buna rağmen yıllardır süren geleneğin bazı bölgelerde devam ettiği belirtiliyor.