35 yıllık anne hasreti canlı yayında bitti! Esra Erol gözyaşlarına boğuldu

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Duran ve Seydi Karkacı kardeşler 35 yıl önce annelerinin bırakıp gittiğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Anneyi 24 saat içinde bulan Esra Erol, dünkü canlı yayında büyük bir kavuşmaya imza attı. Kavuşma esnasında anne ve oğullarının yanı sıra Esra Erol da gözyaşlarına boğuldu.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. 35 yıl önce anneleri tarafından terk edilen Duran ve Seydi Karkaca kardeşler, geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkarak annelerini bulmak için yardım istemiş ve 24 saat içinde güzel haberi almışlardı.

"BABALARI ÇOK ÇEKTİRDİ, GİTMEK ZORUNDA KALDIM"

Saatler içinde bulunan anne Fatma Aydın, dün canlı yayına gelerek çocuklarına kavuştu. Duygusal anların yaşandığı kavuşmada Karkaca kardeşler anne ve Esra Erol başta olmak üzere seyirciler de gözyaşlarına hakim olamadı. Çok küçük yaşta annelik duygusunu yaşayan Fatma Aydın, "Babaları bana çok çektirdi. Aç kaldık. Oğlum Seydi 5 yaşındayken çalışıp bana ekmek getirdi. Her şey babasının yüzünden oldu. Gitmek zorunda kaldım" dedi.

AĞLAYARAK ÇOCUKLARINDA AF DİLEDİ

Yılardır evlatlarına kavuşmak istediğini söyleyen Anne Fatma Aydın, stüdyoda çocuklarına sarılıp "Beni affedin"diyerek gözyaşlarına boğuldu. Söyledikleriyle herkesi duygulandıran Seydi Karkacı "Gidişin beni çok yıktı anne. Hayat nasıl bir şey bu yaşa nasıl geldim, hiç bilmiyorum. Ben hiç okula gitmedim anne, sen olsan böyle mi olurdu? Ne olur yanımızda ol, bize bir daha bu acıyı yaşatma" dedi. Anne ve oğulları dakikalarca birbirlerine sarılarak 35 yıllık hasreti gidermeye çalıştı.

ESRA EROL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kavuşma esnasında gözyaşlarına boğulan Esra Erol ise "En büyük yarayı çocuklar alıyor. Elimde bir güç olsa hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmam. Kardeşleri, torunları, tüm aileyi bir araya getireceğim" şeklinde konuştu. Canlı yayındaki kavuşma anları ise sosyal medya da çok konuşulanlar arasında yer aldı.