2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cüretkar pozları dikkat çekti
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2022 yılında özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaparak yıl boyu çektirdiği cüretkar fotoğraflarını yayınladı.
Bu yıl iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturduktan 4 ay sonra boşanan Hadise, özel hayatıyla seneye damga vurdu. Kariyerinin yanı sıra evliliği ve sonrasında yaşananlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, 2022'nin son günlerinde sosyal medya hesabından yıl boyu çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
CESUR POZLARINI YAYINLADI
14,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2022'ye veda paylaşımı yaparak bir video paylaşan Hadise'nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları dikkat çekti. Şarkıcının "Söz veriyorum 2023 daha güzel olacak" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.