20 yıldır sevgilisi olarak anıldığı Hıncal Uluç'un cenazesine katılmayan Ece Gürsel'den duygusal paylaşım

Manken Ece Gürsel, 20 yıldır adının aşk dedikodularına karıştığı Hıncal Uluç'un cenazesine katılamadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Gürsel, "Bir daha dünyaya gelsem yine sevgilin olarak anılır. Aynı haberlere imza atardım. Ben, ismimin seninle anılmasından hep gurur duydum. Hakkım helal olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin duayen gazetecilerinden biri olan Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen Uluç'u son yolculuğunda spor, sanat ve siyaset dünyasından sevenleri yalnız bırakmadı. Törene katılamayan Hıncal Uluç'un 20 yıllık arkadaşı Ece Gürsel'den duygusal paylaşımlar geldi.

"HAYATIMIN EN ZOR SATIRLARI"

Instagram hesabından Hıncal Uluç'la çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Gürsel, paylaşıma şu notu düştü: "Yine hayatımın en zor satırları… Ne yazılır, nasıl yazılır… 20 yıllık dostluk, bir çırpıda nasıl kaleme alınır? Oysa edebiyatımdı ilk seni etkileyen. '20 yaşında genç bir kız nasıl bu kadar güçlü bir kaleme sahip olur' yazmıştın hakkımda. Modelliğimden değil de, sadece eğitimimden ve yazılarımdan bahsetmiştin o zamanlar. Nedenini ise kimse anlamamıştı. Biz anlamıştık ama, son nefesine kadar sürecek olan dostluğumuzun, sonsuzluğunu. Yaz dedin bana hep. Bırak modellikmiş, vs… Bırak hepsini, sadece yaz… Kitaplarını çıkar."

"SENİN 'SEVGİLİM' DEMENLE ÜNE KAVUŞTUM"

Oysa, Türkiye güzeli seçileli 3 yıl ve Best model seçileli ise sadece 6 ay olmuştu tanıştığımızda. Seni hiç dinlemedim. Bırakmayı da tercih etmedim. İlk tanıştığımızda demiştin ki, öyle bir PR çalışması yapacağız ki, tüm kameralar sana dönecek. Umurumda değildi ki… Sadece işimi yapmaktı amacım. Ama evet, döndü… "Sweetheart" dedin bana… Ve 5 yıllık modellik kariyerim, unvanlarımla beraber, senin sayende tam bir üne kavuştu. Evet, tüm Türkiye beni, onun sayesinde tanıdı…

"NE GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİK, TARİFSİZ"

"Sen hep, ne kadar asi olduğumdan yakınırdın, anneme, babama. 'Ah derdin anneme, Yıldız, bu kız hiç laf dinlemiyor.' Lakin yıllar dostluğumuzu güçlendirip, karakterimi de benimseyince bana; sen de haklıydın, dedin, ben insanlara, seni işaret ettim, sense yıllara karşı koyup ayakta kalmayı başardın. Bu benim değil, senin başarındı. 'Sen asiliğini, hep artıya çevirdin' demiştin. Nasıl mutlu olmuştum o gün. Ne de güzel zamanlar geçirdik. Tarifsiz... Hıncal Uluç…"

"İSMİMİN SENİNLE ANILMASINDAN GURUR DUYDUM"

"Kariyerimin en önemli mihenk taşı… Dostum, canım, büyüğüm, ailemin bir parçası, kıymetlim, akıl hocam, sırdaşım… Evet halk bizi sevgili diye bildi hep. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım, onlar hep inanmak istediğine inandı. Ama o, işte böyle güçlü bir kalemdi… 20 yıl geçmesine rağmen hala konuşulan konulara imza atan… Konuşturan, duayen, üstat ve daha fazlası… Kimi insan çok severdi, kimi ise tam tersi. Üzüldüğüm yazılar da yazsa, benim için yeri apayrıydı.Bir daha dünyaya gelsem, yine aynı çekimi yapar, yine "sweetheart" olarak anılır, yine aynı haberlere imza atardım. Ben, ismimin seninle anılmasından hep gurur duydum. Hakkım helal olsun. Huzurla uyu, canım Hıncal..."

İŞ TEMPOSUNDAN DOLAYI CENAZEYE KATILAMADI

Hıncal Uluç'un bugün düzenlenen cenaze törenine katılamayan Gürsel, uçakta bir paylaşım yaparak "Bugün annem, canım Hıncal'ın cenazesinde beni temsilen bulunacak. Çok üzgünüm çok. Nasıl sınavlardan geçiyorum inanın tarifsiz... Uykusuz günler, sabahlara kadar provalar, çekimler... Şimdi yine sıfır uyku ile İzmir'e defileye. Allah'ım sabır ver" dedi.