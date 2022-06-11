20 yıl sonra aynı poz! Britney Spears, bu sefer de Madonna ile kendi düğününde öpüştü - Haberler

40 yaşındaki şarkıcı Britney Spears ile 28 yaşındaki oyuncu ve fitness eğitmeni Sam Asghari, yakın çevrelerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir törenle dünyaevine girdi. Şarkıcının Los Angeles'te düzenlenen düğününe, ünlü isimler de akın etti.

20 YIL SONRA YENİDEN

Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Düğüne katılan Madonna ise 2003 MTV Video Müzik Ödülleri'ndeki ikonik öpüşme sahnesini yeniden canlandırdı.

MTV Video Müzik Ödülleri

Madonna, Spears ile öpüşme pozunu da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Madonna'nın "Britney çok mutlu ve aşık görünüyorsun. Sana ve Sam'e en iyisini diliyorum. Dün gece eğlenceliydi" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 845 bin beğeni aldı.

ESKİ EŞİ DÜĞÜNÜ BASTI

Eğlenceli anların yaşandığı düğünde bir de talihsiz anlar yaşandı. TMZ'de yer alan habere göre, Spears'ın 55 saat evli kaldığı eski eşi Jason Alexander düğünü basarak olay çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan Alexander'ın polise "O benin ilk eşim, tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim" dediği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcının avukatı, Jason Alexander'ın tutuklandığını söyledi.