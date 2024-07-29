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20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı

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Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra sıkı bir diyet programına başlayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, 20 kilo verdi. Tatilin tadını çıkartan oyuncu, mayolu pozlarıyla sevenlerinden tam not aldı.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010, 2020 ve 2021 yıllarında 3 çocuk dünyaya getirdi. Üçüncü bebeğinden sonra sıkı bir diyetle 8 ayda 20 kilo veren oyuncu, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Prime Video'da yayınlanan Düğüm dizisinde rol alan başarılı oyuncu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Ailesiyle tatil yapan oyuncu, beyaz mayosuyla kamera karşısına çekti. Havuzda peş peşe pozlar veren Korel o anları 2,3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Kehribar'da dans ettim, bol bol dondurma yedim, Mediş köftesi, patlıcan kızartma ve zeytinyağına doydum. Verimli bir hafta sonu oldu" notuyla paylaştı. Kısa sürede kilolarını veren Korel'in düzgün fiziğini gören kullanıcılar "Nutkum tutuldu" yorumunu yaptı.

İşte Bergüzar Korel'in beyaz mayolu pozları...

20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı

20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı

20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı

20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı

20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Bergüzar Korel Tatil Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Sihirbazın Çırağı:

Baş melek Azazil'e şükretti ve fazla kilolarından kurtuldu.

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