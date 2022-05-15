144 kilodan 85 kiloya düşmüş! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti - Haberler

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine hayat veren oyuncu Erhan Ufak, şimdilerde Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu. Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu son haliyle gündeme geldi.

DEĞİŞİMİ HAYRANLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen Kurtlar Vadisi tutkunları tarafından hala takip edilen Güllü Erhan yani Erhan Ufak'ın paylaştığı son fotoğraflarda bir hayli değiştiği gözlendi.

45 KİLO VERMİŞ

Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.