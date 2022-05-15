144 kilodan 85 kiloya düşmüş! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

144 kilodan 85 kiloya düşmüş! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:
144 kilodan 85 kiloya düşmüş! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak, son olarak Azerbaycan'da sanat akademisi açmıştı. Bakü'de ikinci bir şube açmanın heyecanını yaşayan oyuncunun mide küçültme ameliyatıyla zayıflaması yeniden gündeme geldi.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine hayat veren oyuncu Erhan Ufak, şimdilerde Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu. Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu son haliyle gündeme geldi.

DEĞİŞİMİ HAYRANLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen Kurtlar Vadisi tutkunları tarafından hala takip edilen Güllü Erhan yani Erhan Ufak'ın paylaştığı son fotoğraflarda bir hayli değiştiği gözlendi.

144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti

45 KİLO VERMİŞ

Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti

144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti

144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kurtlar Vadisi, Azerbeycan, Erhan Ufak, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title