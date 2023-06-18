108 kilo veren Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı! Vücudunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Mide operasyonu sonrası 108 kilo veren ve bambaşka biri olan oyuncu Aslı Samat yaz sezonunu açtı. Değişimiyle gündem olan oyuncu mayolu fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu vücudundaki çatlakları gizlemedi. Takipçileri güzel oyuncuya "Çok güzelsin" yorumlarını yaptı.

"Hercai", "Gülümse Kaderine" gibi reytingi büyük bol dizilerde rol alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı olarak 173 kilodan 65 kiloya düşen oyuncu Aslı Samat yaz sezonunu açtı.

FOTOĞRAFLARINA PHOTOSHOP YAPMIYOR

Tam 108 kilo vererek büyük değişim yaşayan Aslı Samat'ın vücudunda bazı deformeler oldu. Ancak güzel oyuncu bunları gizlemek yerine kendiyle barışık şekilde fotoğraflarını photoshopsuz paylaştı.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Tatilde çektirdiği mayolu pozlarını paylaşan Aslı Samat paylaşımına, "Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi" notunu düştü.

"ÇOK GÜZELSİNİZ"

Oyuncunun binlerce beğeni alan paylaşımına takipçileri "Çok güzelsiniz. Savaş yaraları gururla taşınacak şeylerdir, bu sizin mücadelenizi aşabildiklerinizi, yenebildiklerinizi yolunuzu anlatıyor. En büyük güzellik, güçten gelir." tarzında yorumlar yaptı.