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4 aylık aşkıyla evlenen Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı! Herkes aynı yorumu yaptı

Magazin Haberleri

Dün akşam DJ Mert Aydın'la dünya evine giren oyuncu Merve Boluğur takipçileri tarafından yılın en güzel gelini seçildi. Güzel oyuncunu gelinliği çok beğenildi ve "Sonunda ünlü biri güzel bir gelinlik giydi" tarzı yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz ay DJ sevgilisi Mert Aydın'dan aldığı evlilik teklifini kabul eden oyuncu Merve Boluğur, dün akşam görkemli bir düğünle evlendi. Tolga Çam imzalı gelinlik giyen güzel oyuncu düğünden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

TAKİPÇİLERİ GELİNLİĞE BAYILDI

Üzerinde taş işlemeleri olan kabarık bir gelinlik daha giymeyi tercih eden Merve Boluğur, fotoğrafına "Gelin gibi gelin" notunu düştü. Takipçileri Boluğur'un gelinliğini çok beğendi. Birçok kullanıcı Merve Boluğur'u bu yılın en güzel gelini olduğunu, gelinlik tercihini ise diğer ünlülerle kıyasladı.

1 ay içinde düğün hazırlığı yapan Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı! Herkes aynı yorumu yaptı

ÖPÜŞME FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu, nikahtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi. Boluğur'un eşiyle öpüştüğü anlar da düğün karelerine damga vuran detay oldu.

1 ay içinde düğün hazırlığı yapan Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı! Herkes aynı yorumu yaptı

1 ay içinde düğün hazırlığı yapan Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı! Herkes aynı yorumu yaptı

1 ay içinde düğün hazırlığı yapan Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı! Herkes aynı yorumu yaptı

1 ay içinde düğün hazırlığı yapan Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı! Herkes aynı yorumu yaptı

1 ay içinde düğün hazırlığı yapan Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı! Herkes aynı yorumu yaptı

1 ay içinde düğün hazırlığı yapan Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı! Herkes aynı yorumu yaptı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Merve Boluğur Mert Aydın Magazin Haberler

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