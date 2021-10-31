Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 7. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 7. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?

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YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 7. Bölüm Ön İzleme yayında! Ceylin, Ilgaz'la aldıkları ani evlilik kararını sorgulamaya başlıyor. Ilgaz ise ne olursa olsun bu kararından dönmeyeceğinin altını çiziyor. Peki ikiliyi bundan sonraki süreçte neler bekliyor?

Arkadaşının kardeşi İnci'nin katili olduğunu öğrenen Ceylin büyük bir sınav vermektedir. Ceylin, Engin'e bildiği gerçeği söyleyecek mi?

Yargı 7. Bölüm Fragmanı yayında! Zafer kızının intikamını almak için Çınar'ı vurmaya gidiyor!

Ilgaz ve Ceylin'in sürpriz evliliği herkes üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Özellikle Pars çılgına döner. Beklenmedik bu evlilik dengeleri şimdiden değiştirmiştir. Diğer taraftan Zafer kızının katili olduğunu düşündüğü Çınar'dan intikam almak için yemin etmiştir. Çınar'ı köşeye kıstıran Zafer silahını doğrultur. Çınar kendisini kurtarmaya çalışırken silah bir anda patlar.

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi 6. Bölümde Ilgaz ve Ceylin, Engin'in katil olduğunu ispatlamaya uğraşıyor! 24 Ekim Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 6. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 6. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 6. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 6. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 6. Bölümde neler yaşandı? Yargı 6. Bölüm full izle! Yargı dizisi 6. Bölümde neler oldu? Ceylin, Engin karşılaşmasında ne oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

Yargı, 24 Ekim Pazar günü yayınlanan 6. Bölümde Ilgaz ve Ceylin, katil olduğunu ispatlamak için Engin'e hissettirmeden delil arayışına giriyor!

Kardeşini öldüren kişinin en yakını bildiği Engin çıkması Ceylin'i tarifsiz bir acıya boğar. İçinde yükselen öfke dayanılmazdır, Ceylin, Engin'i öldürmeye kararlıdır. Ilgaz ise, sezgilerinde haklı çıksa da Ceylin'in yıkılmışlığına dayanamaz ve bir karar verir. Hem Ceylin'i sakinleştirmek hem de, Engin'in katil olduğunu ispatlayabilmeleri için sert de olsa onu durdurmanın kendince bir yolunu bulur.

Pars, Ceylin'e olan hislerini bile bir kenara koyarak onu usulsüz delil topladığı için suçlayıp meslekten menettirmeye kararlıdır. Üstelik Ilgaz'dan da, buna tanık olduğu için ifadesini alacağı bellidir. Ceylin, Ilgaz'la karşı karşıya gelir. Ilgaz'ın kendisi için yalan ifade vermesi gerekmektedir ve bu Ilgaz için imkansızdır.

Yekta oğlunun suçunu temizlemek için çabalarken Zafer, Çınar'ın serbest bırakılmasıyla yıkılır ve yeni bir dönemecin eşiğine gelir. Artık kendi hayatından vazgeçecek kadar intikam hırsıyla doludur. Aldığı karar iki ailenin kaderini sonsuza dek değiştirecektir.

Ceylin ve Ilgaz, bir yandan Engin'i mahkum edecek delillerin peşinde koşarken, bir yandan Pars'ın kendilerini soktuğu zorlu durumdan kurtulmanın yollarını ararlar. Acaba Ilgaz, Ceylin için kendi kurallarından vazgeçip yalan söyleyecek midir?

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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