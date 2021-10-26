Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi? - Haberler Magazin
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Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

Kalp Yarası dizisinde başrol oynayan Gökhan Alkan, sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan Cavadzade'nin "Hesabın mı hacklendi" demesi herkesi güldürdü.

Yasak Elma dizisinin setinde tanışan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, diziden ayrıldıktan sonra da ilişkilerine devam etti. Geçtiğimiz yaz nişanlanan çift, önceki gün romantik anlar yaşadı.

Alkan, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Show TV'de yayınlanacak Üç Kuruş dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Nesrin Cavadzade ile peş peşe pozlarını paylaştı. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede 571 binden fazla beğendi aldı.

Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

Cavadzade'nin oyuncunun hiçbir not yazmadan yaptığı paylaşıma "Hesabın mı hacklendi?" diye yorum yapması takipçilerini güldürdü.

Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

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Ecem Altan
Ecem Altan
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