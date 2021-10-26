Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

Yasak Elma dizisinin setinde tanışan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, diziden ayrıldıktan sonra da ilişkilerine devam etti. Geçtiğimiz yaz nişanlanan çift, önceki gün romantik anlar yaşadı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Alkan, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Show TV'de yayınlanacak Üç Kuruş dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Nesrin Cavadzade ile peş peşe pozlarını paylaştı. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede 571 binden fazla beğendi aldı.

"HESABIN MI HACKLENDİ?"

Cavadzade'nin oyuncunun hiçbir not yazmadan yaptığı paylaşıma "Hesabın mı hacklendi?" diye yorum yapması takipçilerini güldürdü.

İşte çiftin romantik pozları...

Haberler.com - Magazin Haberleri