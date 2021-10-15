İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses uzun bir süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.

GELİNE ALTIN KEMER

İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak epey ağır ve kalın olduğu görülen bir altın kemer taktığı öğrenildi.

DÜĞÜN İÇİN HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMAMIŞTI

Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses'in cebinden çıkan paranın servet değerinde olduğu söyleniyordu.

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