Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu - Haberler Magazin
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Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, önceki akşam bir Cadılar Bayramı partisine katıldı. Derin göğüs dekolteli bir melek kostümü giyen Erbil, peş peşe verdiği pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Son günlerde babasının mesajlarını ifşa eden şarkıcı Ece Ronay ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir Cadılar Bayramı partisine katılan Yasmin Erbil, melek kostümü giydi. Melek kanadı takan Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli kostümüyle peş peşe pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, kostümlü pozlarını "Korkutmak için çok tatlı" notuyla paylaştı.

Oyunculuk yapmaya başlayan Yasmin Erbil, FOX TV'de yayınlanan reyting rekortmeni Yasak Elma dizisinde rol aldı.

Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Genç şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajları ifşa etmişti. Erbil ise Ronay ile bir iletişimin olmadığını söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetmişti. Günlerce magazin gündeminde olan konuya dahil olan Yasmin Erbil ise babasının yaşadığı durum için "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum" diyerek Ronay'a yüklenmişti.

Ece Ronay ise Yasmin Erbil'e "Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma. Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" demişti.

Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

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