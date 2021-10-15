Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Süperstar Ajda Pekkan'ın uzun zamandır beklenen yeni albümü "Ajda" müzikseverler ile buluşuyor.

Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı albümün çıkış parçası "Bi'Tık", sunrise ve midnight olarak iki versiyon halinde albümde yer alıyor. "Bi'Tık"ın bestesi ve sözleri Şehrazat'a ait.

Albümde düzenlemeleri yine Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı, söz ve müziğini Okay Barış'ın yazdığı "Mümkün Değil", söz ve müziği Gülden'e ait olan "Ölsem Unutmam isimli şarkılar da yer alıyor.

Albümde bulunan diğer bir şarkı olan "Sadece" nin söz ve müziğinde ise Serdar Ortaç ve Sera Tokdemir'in imzaları var.

Bu şarkının aranjesi ise Tarık İster'e emanet. Alper Atakan aranjesi ile göze çarpan "Bilebilirsin"in sözleri ise Özlem Argon, müziği ise Reşit Gözdamla'ya ait.

Albümde ayrıca daha önce Pekkan'ın yorumlamış olduğu Türkçe sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı hit şarkısı "Düşünme Hiç"in Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan yeni aranjesi de yer alıyor.

Safa Gülsoy tarafından çekilen albüm fotoğraflarında Ajda Pekkan yine göz kamaştırıyor. Dağıtımını DMC, yapımını ise Ozinga'nın üstlendiği albüm 15 Ekim'de müzikseverlerle buluştu..

Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İsmet Uçma Ziya Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Tamer Karadağlı Tolga Akış
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Şans Oyunları Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ajda Pekkan'ın, yeni albüm pozları nefes kesti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 09:47:10. #1.12#