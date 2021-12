LOL yeni sezon ne zaman? Ödüller neler olacak?

LOL (League of Legends) dereceli sezonu 16 Kasım 2021 yerel sunucu saatiyle 00:00'da sonlandı. Hayranları merak ediyor. LOL yeni sezon ne zaman başlayacak? detaylar haberimizde.

LOL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LOL yeni sezonun Ocak ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

ÖDÜLLERNELER OLACAK?

Bu yılki ödüller kapsamında Sihirdar Vadisi Tekli/Çiftli ve esnek sırada Platin ve üstüne ulaşan her oyuncu, Şanlı Blitzcrank kostümü kazanacak.Tekli/Çiftli ve Esnek sırada Platin ve üstüne yerleşen oyuncular, söz konusu sıralardaki önceki renkleri de alacak.

LOL NE DEMEK?

LOL "League of Legends" oyununun kısaltmasıdır. "League of Legends" oyununun baş harfleri Lol kısaltmasını oluşturmaktadır. Oyunun Türkçe anlamı ise "Efsaneler Ligi" olarak geçmektedir. Birinci anlam olarak bu şekilde ifade edilir diyebiliriz. Oyunun yazılışı biraz uzun olduğu için lol şeklinde kısaltılmıştır. Bilgisayar oyunları kapsamında lol > League of Legends manasına gelmektedir.

LOL DİĞER ANLAMI NEDİR?

Lol'ün tabii ki 1 tane anlamı bulunmuyor. Bir diğer anlamı ise sosyal medyada, internette, instagramda, facebook vb. gibi yerlerde gülmek olarak geçmektedir.

LoL'ün açılımı "Laugh Out Loud" demektir. Türkçe karşılığı ise "Yüksek sesle gülmek" anlamına gelmektedir. "Çok komik" manası da taşıyan bu ifade dediğimiz gibi genellikle sosyal medyada kullanılıyor. Ülkemizde kullanımı yaygın değildir. Daha çok yabancı ülkelerde kullanılmaktadır.

Aynı zamanda online oyunlarda da 'lol' kısaltması çok kullanılmaktadır. Mesela oyunda güldürücü bir olay oldu diyelim. Hemen chat bölümünden oyunu oynayan kişi "lol gerçekten çok komikti." tarzında alaycı mesajlar atabilir. Mesela bir online oyunda bir kişi ks yapıyor diyelim. Onun bu ks'sine cevap olarak "lol" yazabilirsiniz. Ayrıca bir kişiyi aşağılamak için de bazıları lol kısaltmasını kullanmaktadır.

LOL KISALTMASININ AÇILIMLARI NELERDİR?

Lol'ün genellikle 2 manası bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

LoL 1. Anlamı Nedir?

Birinci anlam olarak "Laugh Out Loud" anlamına gelmektedir. Yüksek sesle gülmek, sesli gülmek manalarına gelen "lol" kısaltması daha çok sosyal medyada, online oyunlarda chat kısımlarında vb. yerlerde kullanılmaktadır.

LoL 2. Anlamı Nedir?

Bazı kişiler "lol" tabirini ezik, büzük manalarında kullanmaktadır. Yani bir kişiyi aşağılamak için bazı kişiler lol ifadesini de kullanabiliyor.

LoL 2. Anlamı Nedir?

LoL'ün bir diğer anlamı ise "League of Legends " oyununun kısaltılmasıdır. Oyunun baş harfleri lol kısaltmasını oluşturmaktadır. Oyun hakkındaki bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

LEAGUE OF LEGENDS (LOL) NEDİR?

League of Legends (kısaca LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi), Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır. Oyunun baş tasarımcısı, Defense of the Ancients (DotA) haritasını tasarlayan Steve Feak'dir.

LOL NASIL OYNANIR?

League of Legends 3 boyutlu izometrik bakış açısı ile oynanır. Sihirdar Vadisi, Taktik Savaşları ve ARAM olmak üzere üç tane oyun modundan oluşur. Sihirdar Vadisi ve ARAM maçlarında, her biri beş oyuncu içeren iki takım birbirlerinin Nexus'unu (merkez) patlatmak için savaşırlar.

Bu bakış açısı değiştirilemez yalnız kamera kaydırılabilir veya yakınlaştırılabilir.

LoL Şampiyonlar:

Oyuncuların oynadığı karakterlerdir. Her şampiyonun kendine özgü yetenekleri ve nitelikleri bulunur. 6 Ağustos 2020'den itibaren oyunda toplamda 150 tane şampiyon bulunmaktadır. Her şampiyon Dövüşçü, Büyücü, Alan Kontrolcüsü, Nişancı, Avcı, Tank veya Uzman sınıflarından en az bir tanesine mensuptur. Genellikle bir pasif ve üç temel yeteneğe ve bir ulti yeteneğine sahiptir. Oyunun hikâyesine bakıldığında bu karakterler League of Legends evreni olan Runeterra'da bulunurlar.

LoL Minyonlar:

Takımların merkez üslerinden dalgalar halinde yola çıkan ve bir koridor üzerinden karşı merkeze doğru ilerleyen, oyunun en basit birimleridir. Minyonların amacı rakiplere saldırıda bulunmaktır. Öldürüldüklerinde şampiyonlara altın ve deneyim kazandırırlar. 4 tane minyon türü bulunur: Büyücü minyon, dövüşçü minyon, kuşatma minyonu ve süper minyon.

LOL HARİTALARI

1-) Sihirdar Vadisi:

Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır. Çok sayıda benzerlikler göstermektedir. Bu harita League of Legends oyununun en çok oynandığı ve turnuvaların yapıldığı ana haritadır. Ayrıca bu haritada yapay zeka şampiyonlarını takımlara ekleyebilir veya yapay zekaya karşı oynayabilirsiniz.

Haritada en fazla 5'er kişi olmak üzere eşit sayıda oyuncusu olan mavi takım ve kırmızı takımın savaştığı haritadır. Haritanın sol alt köşesinde mavi, sağ üst köşesin kırmızı takım bulunmaktadır. İki takımın ana üslerini birbirine bağlayan toplam 3 adet koridor bulunmaktadır. (üst koridor, orta koridor ve alt koridor) Her koridor üzerinde iki takımında üçer adet kule ve inhibitor bulunmaktadır. Kuleler rakip takım oyuncularının kendilerini savunmaları için büyük avantaj sağlamaktadır. İnhibitörlerin yıkılması ise karşı tarafın saldırı gücünü arttırmaktadır. İnhibitör yıkıldığı zaman yıkan takımın minyonlarına ek olarak her dalga süper minyon ilave olarak gelmektedir. Eğer her koridordaki minyonler yıkılırsa her koridordan 2'şer adet süper minyon gelmeye başlar. Takımların ana üslerinin merkezinde Nexus binası ve bu binayı koruyan 2 adet kule bulunmaktadır. Karşı takımın Nexus'unu yıkan takım oyunu kazanır.

Haritada bulunan 3 koridor üzerinden de belli aralıklarla 6-7 (7. minyon 3 seferde bir, cannon minion) minyon gelmektedir, her takım 3 koridor üzerinden gelen minyonları veya düşman şampiyonlarını öldürerek para ve tecrübe kazanırlar. Koridor üzerindeki kendi kulelerini koruyup karşı tarafın kulesine olabildiğince zarar vermeye çalışırlar. Ayrıca para ve tecrübe kazanmak için üç koridorun arasında bulunan ormanda tarafsız yaratıkları öldürebilirler. Bazı tarafsız yaratıklar para ve tecrübe yanında ekstra özellikler de vermektedir.

2-) Uğursuz Koruluk:

Haritada en fazla 3'er kişi olmak üzere eşit sayıda oyuncusu olan sol tarafta mavi takım ve sağ tarafta kırmızı takımın savaştığı haritadır. Takımların ana üslerini birbirine bağlayan 2 adet yol bulunmaktadır. (üst koridor, alt koridor) Yolların her birinde 2'şer adet kule ve inhibitor bulunmaktadır. İki koridordan da belli aralıklarla minyonlar gelmektedir, karşı tarafın inhibitörü yıkılınca o yoldan süper minyon ilave olarak gelmektedir. Her takımın ana üssünde Nexus binası ve bunu koruyan kule bulunmaktadır. Karşı tarafın Nexusu'nu yıkan takım oyunu kazanır.

Haritanın üst tarafında ve iki yolun arasında bulunan ormanda tarafsız yaratıklar bulunmaktadır. Bu yaratıklar öldürülünce para ve tecrübe vermektedir, bazıları ekstra özellikler de vermektedir.

3-) Sonsuz Uçurum:

ARAM oyun modunda oynanan haritadır. Beşer kişilik takımlardan oluşur. Üsse geri dönüş yoktur. Köprünün iki ucunda da takım üsleri yer alır. Herkes oyuna 3. seviye ve tüm yetenekleri açabilme hakkıyla başlar. Tek koridor vardır. Bu koridorda iki takımında 2'şer kule ve 1 inhibitörü vardır.

LOL KISALTMASININ TDK'YA GÖRE BİR ANLAMI VAR MI?

LoL bir kısaltma olduğu için TDK'ya göre bir anlamı bulunmamaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet