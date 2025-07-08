LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | e-Okul LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih tarihleri belli oldu!

e-Okul LGS sınav sonuçları açıklandı mı? Liseye geçiş sürecinde kritik öneme sahip olan sınav, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi, sınav sonuçlarını ve tercih tarihlerine dair detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?" ve "2025 LGS sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" soruları ise son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, e-Okul LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih tarihleri ne zaman? İşte, detaylar…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve lise tercih sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. LGS kapsamında sınava giren öğrenciler, sonuçlarına kısa süre içinde ulaşabilecek.

e-Okul LGS sınav sonuçları açıklandı mı

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü erişime açılacak. Sonuç belgeleri yalnızca dijital ortamda yayımlanacak; öğrencilere fiziksel belge gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihlerini kullanarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuç ekranında, öğrencinin sınav puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak.

MEB 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih tarihleri belli oldu mu

LGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lise tercih süreci, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz 2025 Çarşamba günü sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini e-Okul VBS sistemi üzerinden yapacak. Tercih döneminde, puan ve yüzdelik dilime göre okullar arasından seçim yapılabilecek.