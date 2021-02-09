Leyla ile Mecnun ne zaman başladı, ne zaman bitti? Leyla ile Mecnun neden bitti?

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Leyla ile Mecnun, yayın hayatına son verdikten sonra sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden olmaya devam etti. Konusu ve oyuncularıyla büyük ilgi toplayan Leyla ile Mecnun dizisinin beklenmeyen finali de büyük beğeni toplamıştı. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başladı, ne zaman bitti, neden bitti?

Türk dizileri arasında farklı bir yere sahip olan Leyla ile Mecnun, hala izleniyor ve yeni bölümlerinin gelmesi için bekleniyor. Leyla ile Mecnun biteli yıllar olsa da dizi dillerden düşmüyor. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başladı, ne zaman bitti? Leyla ile Mecnun neden bitti? İşte Leyla ile Mecnun konusu ve detayları...

LEYLA İLE MECNUN DİZİSİ KONUSU

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1'de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi temel olarak efsanevî karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikayesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilimkurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsane aşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alırlar.

Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da Leyla'yı görür görmez aşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında aksakallı dedeyi görür. Aksakallı dedenin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır.[6] Mecnun Leylayı bir trafik kazasında kaybeder. Bu durumu kabullenemeyen Mecnun 1 yıl kimseyle konuşmaz. Daha sonra Leyla'nın organlarının bağışlandığını öğrenir. Bunun peşine düşen Mecnun Leyla'nın kalbini alan Şirin ve ciğerini alan Sedef ile tanışır. Bir yanda kültürlü ve bilgili Şirin diğer yanda kuryelik yapan ve kendi gibi olan Sedef vardır. Mecnun ikisi arasında gidip gelir ancak ikisiyle de mutlu olamaz. Sedef ve Şirin mahalleyi terk eder. Leyla'sının peşinde çöllere düşen Mecnun daha sonra babasının eski bir arkadaşı olan Ömer'in kızı Leyla'ya aşık olur.

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTTİ?

Leyla ile Mecnun, 9 Şubat 2011 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dizinin çoğu bölümlerini Onur Ünlü yönetmiş olup, diğer bölümlerini de "Eyüp Boz" ve "Murat Onbul" yönetti. Dizinin senaristi ise Burak Aksak'tır. Dizi 3 sezon yayınlandı. Çok sevilen Leyla ile Mecnun dizisi 59. bölümünden itibaren, aynı anda TRT 1 HD'de de yayınlanmaya başladı.

LEYLA İLE MECNUN NEDEN BİTTİ?

Eflatun Film, TRT'nin diziye son verdiğini "Yapımcılığını üstlendiğimiz Leyla ile Mecnun adlı dizinin yayından kaldırıldığı TRT yönetimi tarafından şirketimize bildirilmiştir. Emeği geçen herkese; özellikle de seyircilerimize her şey için çok teşekkür ederiz" tweetleriyle duyurdu.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI KİMLER?

2012 Dede (Erdoğan Özeren) — 2012 yılını sembolize eden ve o yıl gerçekleşen her olayı bilen dede. Gerçek hayatta hayatını kaybettiği için dizinin ilerleyen bölümlerinde yer almamıştır.

Anane (Güler Ökten) — Sedef'in birlikte yaşadığı anneannesi. 2. sezon sonunda Sedef'le beraber mahalleyi terk etmiştir.

Arda (Ushan Çakır) — Dizinin başında Leyla Yılmaz'ın sevgilisi olan sonrasında ondan ayrılan kişi. Mecnun'un düşmanıdır. Dizinin 30. bölümünde dönmemek üzere Paris'e gitmiştir.

Arzu (İpek Türktan) — Leyla'nın okuldan arkadaşı. Sürekli Sema'yla birlikte dolaşır.

Az Sakallı Dede/ Çakma Sakallı Dede (Engin Günay) — Ak Sakallı Dede'nin yerine İskender tarafından huzurevinden alınan ve eve yerleştirilen dede. Sedef'in anneannesini sevmektedir.

Benjamin/Bünyamin (Sarp Aydınoğlu) — Arda'nın babası adına çalışan kötü karakter. Aslen Bayburtludur. Uluslararası tanınırlık adına Benjamin adını kullanmaktadır. Ak Sakallı Dede'nin onu sevdiğinden ayırdığını düşündüğü için düşmanıdır.

Berkcan (Kaan Urgancıoğlu) — İlk kez 20. bölümde yer alan, Zeynep'in eski komşusu ve çocukluk arkadaşı. Zeynep'le birlikte mahalleden taşınmıştır. Daha sonra Zeynep'le nişanlanmıştır.

Çiçekçi (Sebahat Adalar) — Mahallenin çiçekçisi, falcısı.

Derya (Nur Özölke) — Kaan'ın platonik aşkı ve Melül'ün sevgilisi.

Doktor (Onursal Yıldırım) — 7.bölümden itibaren dizideki herhangi bir tıp dalı ayırmadan tüm vakalara bakan doktor. Pek çok farklı hastanede çalışmıştır.

Dostoyevski (Bülent Baytar) — Mecnun'un geçmişe gidip günümüz dünyasında getirdiği Rus yazar. Dizi senaryosu yazmaktadır ve "Nadya ile İvan" adındaki senaryosu da AT TV'de yayınlanmaktadır. 3. sezonun sonunda evden ayrılmıştır.

Eylül (Açelya Devrim Yılhan) — Resim öğretmeni. İlk kez 46. bölümde görülmüştür. Başlarda Yavuz'u sevmediğini söyler fakat daha sonra itiraf eder ve ilişkileri başlar. Yavuz'la nikâh masasındayken Nisan tarafından öldürülmüştür.

Gotik Leyla (Neslihan Aker) — Nurten'in Almanya'daki yeğeni. Mecnun'la evlenmek için İstanbul'a gelmiştir fakat nikâh masasında Mecnun'u terk edip Kubilay'la kaçar. Şirin'in dansçı abisiyle bir ilişki yaşar fakat daha sonra ayrılırlar. Başlarda Kamil'den hoşlanmasa da zamanla ona ilgi duymaya başlamıştır. En sonunda Joker'le birlikte evden kaçar.

Hidayet (Mehmet Cihan Ercan) — Ömer'in sahip olduğu oto tamircisinde çalışan eleman. Leyla Yedinci'ye aşıktır ve Mecnun'u abisi saymaktadır.

Kaan (Ege Tanman) — Erdal Bakkal'ın Gözlüklü çocuk lakaplı çırağı. Mecnun'un kankası.

Kamil (Mehmet Usta) — Futbolcu. Hep yedek beklemekte fakat forma şansı bulamamaktadır. Bir ara yedeklikten sıkılınca Karabasan'a çalışmaya başlamıştır. Daha sonra mahalleliden özür dileyip tekrar aralarına dönmüştür. Gotik Leyla'dan hoşlanmaktadır. 2. sezonun sonunda mahalleden ayrılmıştır. Nereye gittiği bilinmemektedir.

Karabasan (Köksal Engür) — Dizinin kötü karakteri olan varlıklı kişi. Türkiye'nin en zengin işadamlarındandır ve Arda'nın babasıdır. Yüzü ilk defa 30. bölümde görülmüştür.

Kırlent Hakkı (seslendiren: Faruk Akgören) — Mecnun'un Fuzuli'den aldığı kırlenttir. Kendisine yastık denmesinden hoşlanmaz.

Kubilay (Kubilay Çamlıdağ) — 2. bölümde diziye dahil olmuş, genelde bir kapıda bekçilik yapıp gelenleri içeriye almayan adamdır. En bilindik sözü "hop"tur. Zekiye ile evlidir.

Leyla (Tuğçe Kurşunoğlu) — Şirin ile aynı üniversitede okumuştur, Eylül'ün ev arkadaşıdır. Sürekli "Tatlım" hitabıyla bilinir; Bu yüzden Mecnun ona, "Tatlımbaş Leyla" olarak hitap eder.

Melül (Muhammet Mustafa Aşık) — Çiçekçinin oğlu. ÖSS'nin etkisinden kurtulamamıştır ve bu yüzden hiç konuşmamaktadır.

Metin Yılmaz (İştar Gökseven) — Leyla Yılmaz'ın iş adamı olan babası. Kızının Mecnun ile olan ilişkisini onaylamamaktadır. Zaman zaman iflas eder ve Arda'nın babasından yardım alır. Leyla Yılmaz'ın ölümünden sonra Metonya Devleti'ni kurmuştur ve kendisi Metonya kralıdır.

Nisan (Şafak Pekdemir) — Hırsız ve dolandırıcı. 74. bölümde diziye katılmış, Yavuz ile ortak olmuşlardır. Daha sonraları Karabasan'ın yanına geçer ve 3. sezonun sonunda Eylül'ü Yavuz ile nikâh masasındayken vurarak öldürür.

Nurten (Nalan Kuruçim) — Erdal'ın karısı. Almanya'daki yeğenini Mecnun ile evlendirmek istemektedir. 3. sezonun sonunda doğum yaparken bebeğiyle beraber ölmüştür.

Orhan (Ali Ercan Gönültaş) — İskender'in ortaokuldan arkadaşı. Yıllar Orhan'ı hiç değiştirmemiştir.

Ömer Yedinci (Ömer Atilla Şendil) — İskender'in eski arkadaşı ve oto tamircisi. Mecnun'un kirvesidir. İskender'in babası öldüğünde ona Ömer söylemiştir, bu sebeple İskender yıllarca Ömer'le görüşmemiştir. Leyla Yedinci'nin babasıdır. 3. sezonda diziye katılmıştır.

Pakize (Asuman Dabak) — Mecnun'un ev hanımı olan annesi. Tek çocuğu olduğu için Mecnun'a düşkündür. İskender'den boşanıp Almanya'ya yerleşmiştir.

Sema (Güliz Gençoğlu) — Leyla'nın okuldan arkadaşı. Sürekli Arzu'yla birlikte dolaşır.

Sevim (Ayşe Selen) — Leyla Yılmaz'ın ev hanımı olan annesi. Kızı gibi alçakgönüllü bir kişiliğe sahiptir. Dizinin 54. bölümünde Metin'in cebine yanlışlıkla vurması sonucu hayatını kaybetmiştir.

Suna Turna (Ayşen Gruda) — Hidayet'in annesi. Diziye 93. bölümde dahil olmuştur. 3. sezon sonunda kalp krizi geçirmiştir. Yaşayıp yaşamadığı henüz bilinmemektedir.

Şirin'in abisi (Berk Sarıbay) — Dans eğitmeni ve Şirin'in abisi. Gotik Leyla ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştır. Şirin'le mahalleden taşınmıştır.

Telat Abi (Sadi Celil Cengiz) — Dolandırıcı ve hırsız. 41. bölümde diziye katılmıştır. Bazen "teletabi" şeklinde telaffuz edilir. 2. sezon sonunda ayrılmıştır.

Tonton Teyze (Emine Gülsüm Gözümer) — Mahallenin en yaşlı kişisidir, akıl danışılan tonton teyzesidir. Herkes onu çok sever. Farklı bölümlerde farklı evlerde yaşar.

Zekiye (Esra Kızıldoğan Uygur) — Mecnun'un uzaylı arkadaşı. Kubilay ile evlidir.

Zeynep (Beste Bereket) — Yavuz'un eski sevgilisi. Doğuştan kör olduğunu söylemiş ama gözlerini açtırmak için Yavuz ile gittiği doktorda sonradan kör olduğu ortaya çıkmıştır. Çocukluk arkadaşı Berkcan'la nişanlanıp mahalleden taşınır ve Ankara'ya gider. Yavuz'dan ayrıldıktan sonra ameliyat olmuş ve gözleri açılmıştır.