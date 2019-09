Leros Adası Rehberi

17.09.2019 14:16

Çok yoğun bir kıştan sonra '' bu sene yaz aylarında çalışmayacağım'' dedim ki yine olmadı yine olmadı. Biliyorsunuz ki turizm, pr ve organizasyon danışmanlığı veriyorum. Turizmci gözüyle de deneyimlediğim destinasyonları sizlerle paylaşıyorum. Bu yaz hayalim Yunan adalarından en az 10'unu bitirmekti. Bilmem kaçıncı kere gittiğim adalara da artık gitmeyecektim. Temmuz ve Ağustos aylarında bir hamle yapıp denesem de organizasyonlar nedeniyle bütün programlarımı değiştirmek zorunda kaldım. Ama yılmadım. Tüm sene hayalini kurduğum adalarda bazen kendi kendime bazen de dostlarımla yaşadığım anılar bir sonraki senenin mimarı.

Eylül ve Ekim'de Ege'ye bayılırım deniz muhteşem olur, herkes ülkelerine dönmüştür ortada sadece ada halkına rastlarsınız ve de ufak tefek de turist gruplarına… Bir de benim gibi Ege'nin tadının bu aylarda çok daha keyifli olduğunu bilenlere rastlarsınız!

Hadi başlayalım Leros'u keşfetmeye!

Antik çağlara uzanan tarihi, turkuvaz renkleriyle sizi büyüleyen birbirinden güzel koyları, gurme lezzetleri, renkli mimarisi, sıcakkanlı insanları, sessiz, sakin plajları, ekonomik otelleri ile Leros'ta hayat oldukça keyifli. On iki adalardan biri olan adanın diğer adı ise İleryoz. Ada da 8000 kişi yaşıyormuş!

Ben aslında Leros'a daha önce özel tekneyle gelmiştim ama çok kalmamıştık bu sefer daha kapsamlı gezme vakti.

Leros sakinleri de bizim gibi yardımsever ve sıcakkanlılar. Türk olduğumu anlayanlar başlıyor eskilerden bahsetmeye! Leros'un Osmanlı himayesinde 400 yıl yaşadığını biliyor muydunuz?

Halkın geçim kaynağı balıkçılık ve turizm! İlk defa bu ada diğer adalardan çok daha farklı geldi bana! Bu adanın insanları diğer adanın insanlarına hiç benzemiyor!

Ada'nın bir geçim kaynağı da ünlü hastanesi. Mental problemleri olanların geldiği ve şifa bulduğu bir ada burası! Nerede dipsiz kuyularda çare arayanlar varsa hepsi şifalansın!

Ev sahibim ile sohbet sırasında'' sen Yunanistanlı değilsin '' dedim o da gülerek '' evet ben değilim ama eşim Leros'lu '' dedi.Tina Danimarkalı tatlı bir hanım. 33 sene önce bu adaya ailesiyle bir tatile gelmiş ve eşine aşık olmuş. Tatil dönüşü istifasını verip adaya dönmüş ve bir süre sonra evlenmişler. Şu anda 25 ve 17 yaşlarında olan iki çocukları var. Eşi de kim biliyor musunuz? Adanın Belediye Başkanı. Kadere bakın ben Tina'nın eşiyle İstanbul'da Yunan Konsolosluğun'un verdiği bir davette tanışmıştım ve yıllar sonra tekrar bir araya gelmek böyle bir şey işte!

Leros'a Nasıl Gidilir?

Bodrum'dan ya da Turgutreis'ten Leros Adası'na feribot ile yaklaşık 1.5 saat içinde ulaşabiliyorsunuz. Turgutreis'ten Leros biraz daha yakın.

Ben biletlerimi feribotlines'ın internet sitesi üzerinden aldım.

Feribot Ücretleri değişkenlik gösterdiğinden siz isterseniz siteye bir bakın.

Uçak ile İstanbul'dan Atina veya Selanik aktarmalı olarak Leros'a gidebilirsiniz.

Bodrum- Turgutreis' de Konaklama

Bodrum'a geç saatlerde gittiğim ve birkaç adayı ziyaret edeceğim için merkezde kalmak yerine çocukluğumun geçtiği 44 seneden beri geldiğimiz Turgutreis'te kalmak istedim. En yakın mesafede Marin- A Hotel ' ibuldum. Marinanın karşında ve limana 2 dakika yürüme mesafesinde olması nedeniyle tercih ettim bu butik oteli. Odalar gayet güzel ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş. Tam karşısında marina olduğu için sabah feribota yetişmek için son hızla gitmenize gerek yok.Keyifli Bodrum kahvaltısı yapıp yola rahatlıkla çıkabilirsiniz! Personel de oldukça yardımsever.

Leros'ta Görülmesi Gereken Yerler?

Antik çağlardan kalma bir geçmişe sahip olan adanın, müzelerinde binlerce yıllık eserleri, koleksiyonları inceleyebilirsiniz.

Lakki'de bulunan Savaş Müzesi, 4.yy 'dan kalma Panaghia tis Gourlomatas Kilisesi.

Panaghia Kyra ( Meryem Ana ) Manastırı

Panteli Kalesi/ Adanın harika manzaralarına şahit olacağınız en tepede kale!

Agios IsidorosŞapeli

Lakki Limanı adanın büyük limanı.

Eski Yel Değirmenleri tepeden sizleri selamlıyor!

Bellenis Kalesi görülmeye değer.

Leros'un Ücretsiz Plajları

Leros sahillerinden istediğiniz yerden denize girebilirsiniz. Hiçbir ücret ödemeden! Ben de yarım saat, yarım saat her koyda denize girdim. Böylece adanın her koyunun tadını çıkarıyorsunuz!

Panteli Koyu :Leros'da bulunan restoranlarla dolu, modern ve güzel bir bölge!

Alinda Beach :Aslında ben Alinda tarafında kalmak istedim ama otellerde yer yoktu! Bir daha gelirsem kesin Alinda Beach'deki otellerde kalacağım. Yeni açılan bir otelin sahibiyle konuştum seneye daha şimdiden odaları doluymuş! Neyse ki bana bir oda vermeye söz verdi!

Leros'un bence en uzun sahili Gourma'da…

Drymonas Gourma'ya yakın!

Vromolithos ise Leros'un en güzel plajlardan biri.

Dyo LisgaraAlinda'nın en sonunda sevdiğim plajlardan biri.

KoulouokiLakki'de. Şirin bir plaj.

Merkies Lakki'den 1 km kadar sonra.

BlefutiPartheni tarafında oldukça güzel.

Leros'un en güzel plajlardan biri Xirokambos

Bellenis Kalesi ve Kulesi Agia Marina'dan Alinda Beach'e giderken yol üzerinde kalıyor.

Fotoğraf makineniz lütfen her an yanınızda olsun. O kadar güzel kareler yakalanıyor ki anlatamam.

Agios Georgios Daily Cruises

Agia Mariana'dan kalkan Agios Georgios günlük ada turlarına da katılmanızı öneririm. Sabah 11: 00'de kalkıp akşam limanda saat 19:00'da oluyorsunuz. Harika koylar yüzmek için sizi bekliyor.

Aıolos Cruises

Bir başka tekne turu ise motor yat ile saat 11: 00 de kalkan Leros koylarını keşfetmenize yardımcı olan bir tur.

Leros'ta Yeme, İçme ve Gece Hayatı

Leros'un Restaurant ve Şirin Cafeleri

Diğer adalara göre Leros'un lezzetleri daha ekonomik bir ada!

Alinda Hotel'in restoranı da oldukça güzel.

Dimitri'nin To Steki restoranında deniz mahsülleri tadabilirsiniz.

Kavos Tou Vasili Alinda Beach'de deniz kenarında ayaklarınız suya sokarak yemek yiyeceğiniz harika bir yer!

Milos, yoğun Türk akınına uğramış restoranlardan… Üst katta güneşlenebilir alt katta yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yemeklerin hepsi için güzel diyemeyeceğim. Sahibinin Cihangirde de evi varmış.

Marina'da TA KROUPIA Souvlaki ve Gyros ( bizim pide içinde dönerin biraz daha değişiği ) yemek için gidilecek en güzel yer!

Aya Marina'da bulunan Türk dostu Karpathaki Niki'nin şirin tatlı dükkânına uğrayıp kurabiyeler, tartlar, glacta borekto ve portakallı ya da onlara özel tatlılarından da tatmayı unutmayın!Benden de lütfen selam söyleyin!

Food For You Vretos Market'ten her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ada da ufak bakkallar halen mevcut. Ben Platanos'daki büyük marketten alışveriş ettim.

Sakız Adası'ndan her zaman aldığım sakız reçelleri ve sakız esansını Leros'ta da buldum ve yine valiz doldu!

Leros'ta Gece Hayatı

Aya Marina'daki Meltemi Türklerin takıldığı bir mekân. Retro, Faros' da denenebilir.

Leros Otelleri

Leros'ta 5 yıldızlı otel konforu arıyorsanız unutun.En fazla 4 yıldız!

Belli ki rezervasyonlar bir sene önceden yapılıyor ve adada son dakika yer bulmak çok zor.

Benim gibi başka bir adaya geçecekken program değişikliği nedeniyle son 3 saatte rezervasyon yaparsanız yer bulmak çok zor. Son kalan odayı aldım ve Platanos'da kaldım. Platanos adanın yönetildiği ve yerlilerin çok yaşadığı bir bölge. Meğerse Leros Belediye Başkanı'nın evinde kalmışım. 2 gün sonra eşi Tina'dan öğrendim. Beni Balıkçılar Festivali'ne davet etti. Mangalda balık pişirip iri sardalyalarpişirip yiyorlar. Tüm halk çoluk çocuk demeden el ele dans ediyor.

4 yıldızlı otel konforu tercih ediyorsanız, Crithoni's Paradise Hotel, Archantika Angelou, Leros Princess tercihleriniz arasında olabilir.

Giakalis House, Angelika, Villa Katerina, Alinda Hotel oldukça güzel otel ve pansiyonlar.

Alinda Beach'de Alidian Bay Suites otel yeni ve tertemiz. Odaların hepsi suite. İçinde mutfağı var. Daha çok çocuklu aileler tercih ediyor. En sevdiğim otel Alidian Bay Suites, senenin rezervasyonlarıdaha şimdiden dolmuş bilginize.

Alinda Alea Mare Hotel bana göre küçük pansiyonlardan biri. Temiz ve deniz kenarında. Üst katlar deniz manzaralı. Bana kalırsa üst kattaki odaları tercih edin.

Instagram'dan ve Facebook' tan Sorduğunuz Soruların Cevapları

*Leros Adası ekonomik bir ada mı? Diğer adalara göre daha ekonomik bir ada Leros.

*Yerel feribotları mı yoksa Türk feribotlarını mı tercih etmeliyiz? Yerel feribotlar biraz küçük ve eski bizim feribotlarımız oldukça yeni ve modern. Benim tercihim bizim feribotlarımız. Biz de bu konuda iyiyiz.

* Ada'da araba kiralamalı mıyız? Ben kiralamadım çünkü küçük bir ada olduğu için sokaklarında kaybolup, yeni yerler keşfetmeyi daha çok seviyorum.

*Leros için kapı vizesi geçerli değil. Leros için Schengen vizesi gerekli. Samos, Kos, Rodos, Midilli, Sakız, Meis adalarına kapı vizesi başvurusu yaparak seyahat edebilirsiniz.

* Hangi feribotla Leros'a gittiğimi sormuşsunuz? Bodrum- Leros Yeşilmarmaris

Leros – Turgutreis Catalines ile.

*Tek seyahat etmenize rağmen herhangi bir problem yaşadınız mı?

Hayır. Hiç bir sorun yaşamadım aksine hepsi çok yardımcı oldu!

Balıkçıların festivalinden dolayı çok taksi sırası vardı ve hayatımda ilk defa ''beni otelime götürürseniz size ücretini ödeyebilir miyim?'' diye bir hanıma sorduğumda meğerseAvustralya'dan Leros'a taşınanbir öğretmene bu soruyu sormuşum. Beni otelime kadar getirdi ve hiçbir şey talep etmedi.Teşekkürler Katerina. Arkadaş olduk ve ertesi sabah beni hava konusunda uyardı ''hava biraz rüzgârlı istersen yarına değiştir biletini'' diye. İşte ada halkı bu kadar şeker. Kız kıza gidin, tek gidin hiçbir şey olmaz. Bir adada kendimi ilk defa bu kadar güvende hissettim.

Harika Kareler İçin Teşekkür

Tam yazıyı bitirdim ve fotoğrafları düzenlerken fotoğraf makinemin kartında bir problem olduğunu ve yayına yetişmesi için az zamanım olduğunu görünce, aklıma Leros Adası'nda karşılaştığım harika insanlardan biri olan Kaptan Pilot Derya Günaçan 'ın fotoğrafları geldi. Kendisine ''adayla ilgili fotoğraflarından bir kısmını benimle paylaşır mısınız?''diye sorduğumda anında fotoğraflar bana gönderilmeye başlandı. Ne diyeyim tanrı önünüze güzel insanlar çıkarsın. Her gün sabah '' Allah'ım lütfen beni iyi niyetli insanlarla karşılaştır'' diye dua ederim. Benim bugünkü dualarım tuttu çok şükür! Sevgili Derya Günaçan gönlünüzdeki her şey, yüreğinize aksın! İyi ki varsınız! Bu arada kendisi Pegasus Havayolları'nın kaptanlarından.Pegasus Havayolları uçuşlarında anonslarında harika bir ses tonuna rastlarsanız bilin ki Kaptan Pilot Derya Günaçan.

Keyifle gezmeniz dileğiyle!