League of Legends 11.17 Yama Notları yayınlandı

Bu yama ile birlikte 13 şampiyon dengeleniyor.

League of Legends 11.17 yama notları . Güncellemede öne çıkan değişiklikler ve yenilikler neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.

Bu yama ile birlikte 13 şampiyon dengelendi. Geliştiriciler, oyunun bu yamasında, şampiyonları hedef alarak oyunu dengelemeye çalışıyorlar. Viego, Zed ve Graves gibi şampiyonlarda kapsamlı değişiklikler olacak. RP bedellerine de yenilikler geliyor.

LoL 11.17 Yama Notları Neler Sunuyor?

Son zamanlarda metanın en çok öne çıkan şampiyonlarından Viego, İrelia gibi şampiyonlar zayıflatılıyor. Ayrıca Suç Şehri Kabusu Akali, Suç Şehri Kabusu Twisted Fate, Cesur Anka Xayah bu yama ile birlikte çıkışını gerçekleştirecek.

League of Legends 11.17 Yama Notları Şampiyon Güncellemeleri

Akshan

E'nin taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı; saldırı gücü oranı arttı. Akshan artık katledilmişken takım arkadaşlarını diriltemiyor. R'nin iptal edilmesi halinde bekleme süresi azaldı.

Giderilen Hatalar

Pasif - Kirli Dövüş yeteneğinin ikinci saldırısı, birinci saldırı azami menzilden kullanıldığında artık hedefler üstünde daha tutarlı bir şekilde tamamlanıyor.

Pasif - Kirli Dövüş yeteneği artık ilk saldırının hedefi katledip katletmeyeceğini doğru tahmin ediyor (kalkanları ve Akshan'ın isabet etkilerini de hesaba katıyor).

Akshan Pasif - Kirli Dövüş yeteneğiyle kalkan kazandıktan sonra artık altında geçici bir simge belirmiyor.

E - Kahraman Sallanışı yeteneği kulelerin üstünde kullanıldığında artık erken sona ermiyor.

E - Kahraman Sallanışı, Fiddlesticks'in Pasif - Zararsız Korkuluk korkuluğunu veya Shaco'nun R - Halüsinasyon kopyasını katlettiğinde yeteneğin bekleme süresi artık sıfırlanmıyor.

E - Kahraman Sallanışı yeteneği, Akshan azami menzilinin dışından rakiplerin üstünde yetenek kullandığında veya totem yerleştirdiğinde artık ilave menzil kazanmıyor.

R - Kısasa Kısas yeteneği, artık zırh ilavelerine (Omurgakıran veya Baron Nashor güçlendirmesi gibi) bakılmaksızın minyonları tutarlı bir şekilde biçiyor.

Akshan'ın R - Kısasa Kısas yeteneğinin tek bir mermisi, artık Yorick'in R - Adaların Ağıdı yeteneğinin Sis'in Hanımı'na olağanüstü bir şekilde ölümcül hasar vermiyor.

Amumu

Q artık 2 yüke sahip. W'nun hasarı ilk yetenek seviyelerinde arttı; ileri yetenek seviyelerinde azaldı. R'nin sersemletme süresi artık sabit. Can ve zırh büyüme oranı azaldı.

Q - Sargı Atışı

Amumu artık 2 Q yüküne sahip.

Hasar: 80/130/180/230/280 (+%70 Yetenek Gücü) ? 70/100/130/160/190 (+%85 Yetenek Gücü)

Yüklerin Bekleme Süresi: 16/15,5/15/14,5/14 saniye

W - Gözyaşı Seli

Saniye Başına Taban Hasar: 8/12/16/20/24 ? 12/16/20/24/28

Saniye Başına Azami Can Hasar: Hedefin azami canının %1/1,25/1,5/1,75/2'si (100 YG başına +%0,5) ? Hedefin azami canının %1/1,15/1,3/1,45/1,6'sı (100 YG başına +%0,5)

R - Hüzünlü Mumya'nın Laneti

Sersemletme Süresi: 1,5/1,75/2 saniye ? 1,5 saniye

Ekko

Pasifin canavarlara yönelik hasarı arttı.

Pasif - Z-Kapsülü Rezonansı

Canavarlara Yönelik Hasar: %150 ? %200

Evelynn

R'nin bekleme süresi azaldı.

R - Dul Bırakan

Bekleme Süresi: 140/110/80 saniye ? 120/100/80 saniye

Gangplank

Q artık menzilli bir normal saldırı sayılıyor. E kritik vuruş hasarına bağlı olarak daha fazla güçleniyor. Fıçının yenilenme süresi arttı ama azami yük sınırı artık yetenek seviyesine bağlı olarak artıyor.

Pasif - Ateşle İmtihan

Hareket Hızı: %30 ? Seviyeye bağlı olarak %15-30

Q - Çakaralmaz

Silahlar Patlar: Artık menzilli bir normal saldırı sayılıyor.

E - Barut Fıçısı

Fıçılarda Patlar: Artık kritik vuruş hasarından %125 etkiyle faydalanıyor.

Azami Fıçı Sayısı: Tüm yetenek seviyelerinde 3 ? 3/3/4/4/5

Yenilenme Süresi: 18/16/14/12/10 saniye ? 18/17/16/15/14 saniye

Graves

Q'nun mana bedeli arttı.

Q - Yolun Sonu

Mana Bedeli: 60 ? 80

Irelia

Q'nun iyileştirme miktarı azaldı.

Q - Uçarbıçak

İyileştirme: %12/14/16/18/20 Saldırı Gücü ? %8/10/12/14/16 Saldırı Gücü

Kayn

Suikastçı Kayn'in pasif hasarı azaldı.

Pasif - Darkın Tırpan

Gölge Suikastçı İlave Hasarı: %12-44 Büyü Hasarı ? %8-30 Büyü Hasarı

Leona

W'nun ilave dirençleri azaldı.

W - Tutulma

İlave Zırh ve Büyü Direnci: 20/25/30/35/40 ? 15/20/25/30/35

Lissandra

Taban saldırı gücü arttı. Q'nun mana bedeli azaldı.

Taban nitelikler

Taban Saldırı Gücü: 53 ? 55

Q - Keskin Buz

Mana Bedeli: 60/65/70/75/80 ? 55/60/65/70/75

Lucian

Taban saldırı gücü azaldı. Lucian artık takım arkadaşlarından güçlendirme alınca isabet halinde hasar kazanıyor. R'nin mermi sayısı artık yetenek seviyesine bağlı olarak değil, kritik vuruş ihtimaline bağlı olarak artıyor.

Taban nitelikler

Taban Saldırı Gücü: 64 ? 62

W - İntikam Ateşi

Mana Bedeli: 70 ? 60

R - İnfaz

Atış Sayısı: 22/28/34 ? 22 (+%25 Kritik Vuruş İhtimali)

Atış Başına Hasar: 20/40/60 (+%25 Saldırı Gücü) (+%10 Yetenek Gücü) ? 15/30/45 (+%25 Saldırı Gücü) (+%15 Yetenek Gücü)

Nami

Taban canı arttı. W'nun mana bedeli ileri yetenek seviyelerinde azaldı.

Taban nitelikler

Taban Can: 475 ? 490

W - Med Cezir

Mana Bedeli: 70/85/100/115/130 ? 70/80/90/100/110

Senna

Kritik vuruş hasarı cezası azaldı. Ruhların ortaya çıkma ihtimali arttı.

Pasif - Bağışlama

İsabet Halinde Büyü Hasarı: 11/22/33/44/55 (+%30 Yetenek Gücü) ? 14/25/36/47/58 (+%30 Yetenek Gücü)

Viego

Saldırı menzili azaldı. Rakibi ele geçirdiğinde elde ettiği taban iyileştirme azaldı; nitelik oranları arttı. Q'nun kritik vuruş ihtimalinden gelen hasar çarpanı arttı. E'nin kamuflaj menzili arttı. R'nin yavaşlatma süresi azaldı.

Taban nitelikler

Saldırı Menzili: 225 ? 200

Pasif - Kralın Hükmü

Ele Geçirme Halinde İyileşme: %8 (+%2,5 İlave Saldırı Gücü) (+%1,5 Yetenek Gücü) (+%2,5 Saldırı Hızı) ? %3 (+%3 İlave Saldırı Gücü) (+%2 Yetenek Gücü) (+%5 Saldırı Hızı)

Q - Mahvolmuş Kralın Kılıcı

Kritik Vuruş İhtimalinden Gelen Hasar Çarpanı %0-100 Kritik Vuruş İhtimaline sahipken %0-75 ? %0-100 Kritik Vuruş İhtimaline sahipken %0-100

E - Ecel Yolu

Kamuflaj Halinde Tespit Süresi: 400 ? 450

R - Kederli Yürek

Yavaşlatma Süresi: 0,5 saniye ? 0,25 saniye

Giderilen Hatalar

Viego'nun Pasif - Kralın Hükmü yeteneğiyle Zoe'yi ele geçirip Q - Uçarı Yıldız yeteneğini yeniden kullandığında kaybolan ikinci bir yıldız göndermesine yol açan hata giderildi.

Viego'nun Pasif - Kralın Hükmü yeteneğiyle Sona'yı ele geçirip Accelerando yükü kazandıktan sonra temel yeteneklerinin bekleme sürelerinin kalıcı olarak azalmasına yol açan hata giderildi.

Viego'nun ele geçirme süresi dolarken Kled'in W - Vahşet Sevdası yeteneği etkinse, W - Hortlağın Dişleri yeteneğinin bekleme süresine girmesine yol açan hata giderildi.

Viego'nun ele geçirme süresi dolarken Kindred'ın W - Kurdun Hiddeti yeteneğini kullandığında W - Hortlağın Dişleri yeteneğini bir daha kullanamamasına yol açan hata giderildi.

Xayah

Q'nun kullanım süresi artık saldırı hızına bağlı olarak azalıyor. R'nin hasarı arttı.

Q - Çifte Hançer

Kullanım Süresi: 0,25 saniye ? %0-215 İlave Saldırı Hızına sahipken 0,25-0,1

R - Tüy Fırtınası

Taban Hasar: 125/250/375 ? 200/300/400

Zed

Q'nun ilave saldırı gücü oranı arttı. E'nin ilave saldırı gücü oranı azaldı. R'nin bekleme süresi ileri yetenek seviyelerinde arttı.

Q - Keskin Shuriken

İlave Saldırı Gücü Oranı: %100 İlave Saldırı Gücü ? %110 İlave Saldırı Gücü

E - Gölge Darbesi

İlave Saldırı Gücü Oranı: %80 İlave Saldırı Gücü ? %65 İlave Saldırı Gücü

R - Ölüm İşareti

Bekleme Süresi: 120/90/60 saniye ? 120/100/80 saniye

LoL İstemcisi İyileştirmeleri

LoL İstemcisi'nin en önemli parçalarından biri olan internet tarayıcısını günceleniyor. Yani artık çökme sorunları azalacak, bellek kullanımı düşecek ve istemci daha hızlı bir performansa sahip olacak. Ayrıca bu sayede gelecekte iyileştirme yapmamız kolaylaşacak, dolayısıyla daha bir sürü değişiklik sizi bekliyor.

RP Bedelleri Güncellemesi

Teamfight Tactics ve League of Legends için bazı bölgelerdeki RP bedellerini 8 Eylül'de güncelleniyor. Brezilya, Latin Amerika, Rusya ve Türkiye'deki içeriklerin bedelleri döviz kurları ve vergi değişikliklerinden ötürü artacak. 23 Ağustos'tan 8 Eylül'e kadar oyuncular, bütün RP alımlarında iki kat ilave alışveriş birimi kazanacak. Değişiklikleri, gelecekleri tarihlerle birlikte görmek için tıklayabilirsiniz.

Giderilen Hatalar

LOL İSTEMCİSİ: Oyun sonu aşırı yavaşlamaya sebep olan bir hata giderildi.

Tahm Kench'in ultisi kullanıldıktan sonra arayüzdeki göstergenin gri olmamasına yol açan hata giderildi.

Sylas çaldığı bir ultiyi kullanırken katledildiğinde, R - Gasp yeteneğinin bekleme süresinin zaman zaman eski haline dönmemesine yol açan hata giderildi.

Sylas, Çelik İntikam Miss Fortune'un R - Mermi Manyağı yeteneğini gasp ettiğinde oluşan görsel hatalar giderildi.

Shaco'nun kopyası bir totem kırdığında artık 20 değil, 10 Altın kazanıyor.

Kassadin'in zaman zaman E - Güç Darbesi yeteneğini kullanamamasına yol açan hata giderildi.

Mordekaiser R - Ölüler Alemi yeteneğini Graves'in üstünde kullandığında, Graves'in W - Sis Perdesi yeteneği artık kullanıldığı alemde kalıyor.

Hareket ederken kullanılabilen yetenekler sırasında art arda hareket komutu veren rakip şampiyonlara isabet eden ayartma etkilerinin kısa süreliğine işlevselliklerini kaybetmelerine yol açan hata giderildi.

Kalista normal saldırıya hazırlanırken ayartıldığında, şampiyonun Pasif - Üstün Denge yeteneğiyle normal saldırı yapabilmesini ve atılabilmesini sağlayan hata giderildi.

Rakibi Dr. Mundo'nun üstünde dururken onu hareketsiz bıraktığında, Pasif - Nereye İsterse Oraya Gider yeteneğinin haznesinin yere düşmeden yok olmasına yol açan hata giderildi.

Wukong'un durma komutuyla Q - Yıkıcı Vuruş yeteneğinin animasyonunu tamamen iptal edebilmesine yol açan hata giderildi.

Lillia'nın W - Dikkat Et! İik! yeteneğinin ayrıntılı ipucunun, yeteneğin minyonlara %50 Hasar verdiğine dair bilgi içermemesine yol açan hata giderildi.

Caitlyn'in R - Son Koz yeteneğinin ayrıntılı ipucunun ve seviye atlama ipucunun, yeteneğin hasar oranını içermemesine yol açan hata giderildi.

Dokuma Zırh ve Doldurulabilir İksir başlangıç paketi üçüncü bir eşya içermemesine rağmen "+1" metninin görünmesine yol açan hata giderildi.

Nunu W - Büsbüyük Kartopu yeteneği için yoğunlaşırken Rek'Sai'nin W - Yüzeye Çık yeteneğinden isabet aldığında şampiyonun ekrandan dışarı fırlamasına yol açan hata giderildi.

Nunu'nun E - Kartopu Yağmuru yeteneği kullanılırken, imlecin üstünde olmasına rağmen ipucunun açılmamasına yol açan hata giderildi.

Nunu'nun E - Kartopu Yağmuru yeteneğinin ipucunun hasarı "kartopu başına" değil de "toplam hasar" olarak göstermesine yol açan başka bir hata daha giderildi.

Açgözlü Avcı'nın totemlerden iyileştirme sağlamasına yol açan hata giderildi. Ayrıca artık ipucu elde edilen toplam iyileştirme miktarını doğru gösteriyor.

Sonsuz Kış'ın (Hepbuz'un Ornn geliştirmesi) çantadaki ipucunun eşyanın aktif etkisiyle sabitlenen ve yavaşlatılan şampiyon sayısını doğru göstermemesine yol açan hata giderildi.

Neeko'nun oyun içi repliklerinin, özellikle de Pasif - Binbir Surat yeteneğiyle kılık değiştirmişken doğru oynatılmamasına veya hiç oynatılmamasına yol açan hata giderildi. Ayrıca Neeko'nun sesi artık ekranın ortasından değil, kendi konumundan duyuluyor.

Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler

Suç Şehri Kabusu Akali

Suç Şehri Kabusu Shaco

Suç Şehri Kabusu Twisted Fate

Suç Şehri Kabusu Darius

Suç Şehri Kabusu Zyra

Cesur Anka Xayah

Ulvi Anka Anivia

Zarif Anka Seraphine

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Kaynak: Playerbros