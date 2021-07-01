Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Binasının Açılışı Gerçekleştirildi

İki yıl önce meydana gelen İstanbul depreminde hasar görerek kullanılamaz hale gelen ve yeniden yapılan Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Binasının açılışı Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İki yıl önce meydana gelen İstanbul depreminde hasar görerek kullanılamaz hale gelen ve yeniden yapılan Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Binasının açılışı Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törene Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti il başkanları, DİSK ve Türk-İş'e bağlı sendikaların başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kurdele kesimi öncesi konuşma yapan Vali Yavuz: "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz açılış törenimizde yer alan tüm değerli katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kocaeli ülke ekonomisine önemli katkılar sunan bir işçi ve emekçi şehridir. Dolayısıyla günlük 670 bin kişinin her gün evinden çıkıp iş yerine gittiği bir şehirdir. Kocaeli bugün Türkiye'de ilk sıralarda ise bunu sağlayan işçi kardeşlerimizdir. Biz her daim emeğin, alın terinin yanında durmaya devam edeceğiz. Valilik olarak bütün politikamız sizlerin en iyi şartlarda çalışması olacaktır. "

Aşı, Toplumsal Bir Sorumluluktur

Son dönemde aşılamada istenilen hızda ilerlenemediğinin altını çizen Vali Yavuz, aşı olunması hususunda çağrıda bulundu: "1 milyon 180 bin kişiyi şuana kadar aşıladık. Normalleşebilmemiz için bizim süratle aşılamayı yapmamız gerekiyor. Bu yüzden sizlerden istirham ediyorum; çevrenizdeki insanlara aşılamanın önemini hatırlatalım, aşılama çalışmalarını tamamlayalım ki eylül ayında artık daha normal bir yaşamın içerisinde olalım. Üretelim, daha çok kazanalım, daha çok hakça bölüşelim. Pandemi sürecinde çocuklarımız, büyüklerimiz, ev hanımlarımız uzun bir süre evde kaldılar, gençlerimiz enerjilerini boşaltamadığı için sıkıntılar yaşanmaya başladı. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir durum değil ve elimizde imkan var. Ne var? Aşı var. Dünyanın bulduğu ve süratle uyguladığı şey bu, aşı karşıtlığı yaparak durmadan bunu söyleyerek bir çözüm üretemeyiz. Bizler bilim insanlarından daha bilgili değiliz. Aynı zamanda bu toplumsal bir sorumluluktur. Biz Valilik olarak gerekli bütün tedbirleri alıp uyguluyoruz. Bugün itibariyle Kadameli Normalleşmenin 3. Etabına girdik, dolayısıyla önceki zamanlara göre daha fazla normaldeyiz. Bu tabi ki tamamen maskesiz bir normal olmayacak, Temizlik, Maske, Mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bireysel tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle buraya gelen tüm katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni sendikal projelerde ve sosyal etkinliklerde buluşmak dileğiyle. " diyerek açılışı yapılan Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube binasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Üyelerinin çocukları için eğitsel ve sosyal alanların da oluşturulduğu Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Binasının açılış kurdelesi Vali Yavuz ve protokol üyeleri tarafından hayırlı olsun dilekleriyle kesildi.

Kaynak: Habermetre