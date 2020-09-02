KÜTAHYA Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyorKÜTAHYA'da Osmanlı döneminde Yıldırım Bayezid ve 2'nci Selim gibi Osmanlı padişahlarının yanı sıra Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Şehzade 3'ncü Bayezid'in yetiştiği tarihi 20 konağın bulunduğu Germiyan sokağı yerli ve...

Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor

KÜTAHYA'da Osmanlı döneminde Yıldırım Bayezid ve 2'nci Selim gibi Osmanlı padişahlarının yanı sıra Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Şehzade 3'ncü Bayezid'in yetiştiği tarihi 20 konağın bulunduğu Germiyan sokağı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendirilen sokakta yerli ve yabancı turistlerin ilgisi esnafların da yüzünü güldürüyor. Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız ise geçen yıl sokağın yaklaşık 28 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Osmanlı padişahlarının, vali ya da sancak beyi olarak görev yaptığı 7 bin yıllık kadim tarihe sahip Kütahya'da, padişah ve şehzadelerin yetiştiği Germiyan Sokağı, restore edilmiş konakları, dar sokaklarıyla kent turizmine hizmet ediyor. Kütahya'ya sancak beyi olarak tayin edilen Yıldırım Bayezid ile Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen 2'nci Selim'in yetiştiği Germiyan Sokağı, Fatih Sultan Mehmet'in Ağabeyi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Hürrem Sultan'ın diğer oğlu 3. Bayezid'e de ev sahipliği yaptı.

Şehzadelerin yetiştirildiği, kendine özgü 2 yada 3 katlı mimarileri, ahşap payandalı çıkmaları, pencere düzeni ve geniş saçakları ile eski konak kültürünün en güzel örneklerinin bugüne taşındığı sokakta müzeler, restoranlar, kafeler, çini atölyeleri de yer alıyor. Kent turizmine büyük katkı sağlayan tarihi sokak, ziyaretçilerini adeta tarihi bir gezintiye çıkarıyor. Nişan ve kına gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan sokağa gün boyu yüzlerce kişi fotoğraf çektirmek için geliyor.

'TARİH KOKAN SOKAK'

Germiyan Sokağı'na gelenlerin padişah ve şehzadelerle ilgili bilgiler alarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiğini anlatan konak işletmecisi Tuncer Sakaryalı, "Tarihin en güzel yaşandığı ve yaşatıldığı yerlerin başında şehzadelere de evsahipliği yapmış olan Germiyan Sokağı gelmektedir. Kütahya, 380 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Şehzade 2. Selim babası öldükten sonra Kütahya'daki görevini bırakıp, İstanbul'a padişahlık için gidiyor. Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi'de Kütahya'da Sancak Beyliği görevinde bulunmuştur. Amasya'da görev yapan ağabeyi şehzade Ahmet vefat ettikten sonra Amasya'ya görevlendirilmişdir. Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Bayezid yine Kütahya'da Vali olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda kendisi padişah olan 2. Selim'in de kardeşidir. Sokakta büyüklü küçüklü 20'ye yakın konak bulunuyor. Sokağın ismi Germiyanoğlulları Beyliğinden geliyor. Padişah Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğulları'nın kızı Devlet Hatun ile evlenmesinin ardından Kütahya, Osmanlı'ya çeyiz olarak verilmiştir. Konakların bir kısmi Kütahya'nın yöresel yemeklerinin olduğu restoran olarak kullanılıyor, bazıları da çini atölyesi olarak kullanılıyor? dedi.

Gelen ziyaretçilerin tarihi konakları gezerek bol bol fotoğraf çektirdiğini ifade eden Sakaryalı, "Ziyaretçilerimiz istedikleri gibi konakları geziyorlar. Yemek yiyip, istirahat edebiliyorlar. Konaklardaki o tarihi dokuyu kendilerine yaşatmaya çalışıyoruz. Konaklarımızı ziyaret eden müşterilerimiz genellikle şehri dışından geliyor? diye konuştu.

'YILDA 28 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR'

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız geçen yıl yaklaşık 28 bin kişinin sadece kendi dernek binalarını ziyaret ederek kent tarihini öğrendiğini söyledi. Tarihi konakların kent turizmine büyük katkı sağladığını kaydeden Yıldız, "Kütahya tarihi çok eski yıllara dayalı ve medeniyetlerin kesiştiği nokta olarak bilinen Frigler, Lidyalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı'ya yurt ve mekan olmuş eşsiz topraklardır. Kütahya tarihi doku itibariyle Osmanlı'ya beylerbeyliği, sancak beyliği hatta Manisa ve Amasya'dan sonra şehzadeler şehri olmuş bir ilimiz. Birçok şehzademiz burada valilik yapmış ve gerekli eğitimlerini aldıktan sonra saraya ve tahta çıkmıştır. Bunlardan biri de Sultan ikinci Selim'dir. Kendisi burada düzenlediği av partisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberini alıyor. Saray Beyi Cami'nde adına hutbe okutarak İstanbul'da tahta oturuyor. Biz burada Kütahyamızı tanıtmaya çalışıyoruz. KÜSAD olarak Kütahya'da şu anki mekanımız en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi. Biz burada geçen yıl itibariye 28 bin kişiyi ağırladık? dedi.

'ŞEHZADE BAYEZİD, ÇİNİ İLE UĞRAŞIYORDU'

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Çini Ustası Mehmet Gürsoy ise şehzadelerden Bayezid'in çinilerle ilgili bir uğraşı olduğunu kaydederek, "Kütahya bir şehzadeler şehridir. Osmanlı döneminde bir çok şehzade Kütahya'da yaşamıştır. Saray ve padişah tarafından gönderilmiştir. Bunlardan en önemlisi Bayezid ve Sarı Selim'dir. Hatta Şehzade Bayezid'in çini sanatıyla uğraştığı da bilinmektedir? dedi.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Kütahya'da kent merkezinde bulunan Germiyan Sokağı, evlenecek çiftlerin düğün öncesi yaptıkları fotoğraf çekimlerine de evsahipliği yapıyor. Doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendirilen sokakta yerli ve yabancı turistlerin ilgisi esnafların da yüzünü güldürüyor.

Kaynak: DHA