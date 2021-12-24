DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kütahya Altın Gençlik Ödülleri Sahiplerini Buldu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan ve Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Altın Gençlik Ödül Töreni Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan ve Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Altın Gençlik Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya protokolü üyeleri, öğrenci topluluklarımızın üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan ve ödül töreninin bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirten Vali Ali Çelik, Kent Konseyi Gençlik Meclisinin yapmış olduğu projenin belediye ve DPÜ tarafından sahiplenilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

"ORTAK HAREKET ETME DUYGUSU ÇOK DEĞERLİ"

Öğrenci topluluklarının bir amaç uğrunda bir araya gelerek ekip ruhuyla çalışmasının öneminin altını çizen Vali Ali Çelik, "Topluluk olmak, bir arada olmak, bir amacın peşinde olmak çok değerli. Topluluk üyelerinin tamamını bir araya gelebilme ruhunu, belirlenen bir amacın etrafında ortak hareket etme duygusunu taşıdıkları ve buna sahip oldukları için öğrenci toplululuklarımızın tamamını tebrik ediyorum. Kendi başına olmak, birey olmak kıymetli; ama bir toplulukla hareket edebilmek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin tanıtımının bir parçası olmak da çok değerli" dedi.

"BU ŞEHRİN SİZE İHTİYACI VAR"

Şehri üniversiteyle birleştirmek ve bir bütün haline getirmek için katkı sunan öğrencilere teşekkür eden Vali Çelik, "Bu şehrin size ihtiyacı var. Siz öğrenim hayatınızı tamamladıktan sonra da Kütahyamızın değerini artırmak için hem mesleki anlamda hem değer üretme anlamında size ihtiyacımız var. Hem ülkemize hem şehrimize hayırlı ve başarılı hizmetlerde bulunmanız temennisiyle hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yılın Onur Ödülü'ne layık görülen Vali Ali Çelik'in ödülünü Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Alparslan Dinçer sundu.

PROF. DR. IŞIK: ÖĞRENCİLERİMİZ SAYESİNDE YENİ YATIRIMLAR ALIYORUZ

Katılımcılara hitap eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, duygularını şöyle dile getirdi:

Öncelikle böyle bir ödüle layık görmenizden dolayı şahsım ve şehrim adına Genç Dostu Kütahya Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bu şehir gerçekten gençlerine önem veren, gençleriyle gençleşen, dertleşen bir şehir oldu, olmaya da devam edecek. Özellikle 2019 yılında başlatmış olduğumuz Kütahya İkamet Kart projemize destek vererek şehrimizi komşu illerimizle rekabet edebilecek ortalama yaşa taşıdığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada olan olmayan, bu kampanyaya destek veren vermeyen tüm üniversite gençliğimize gerçekten şükranlarımı sunuyorum.

Çünkü bu şehir 2018 resmi verilerine göre bölgemizin en yaşlı ili olduğu için yıllarca yatırımcı bulmada zorluk çeken bir şehirdi ama 2019 yılında yaklaşık 10 bine yakın öğrencimizin böyle bir projeye paydaş olup destek vermesiyle beraber biz bu kötü unvanı geride bıraktık şükürler olsun. Şimdi komşu illerimizle hemen hemen ortalama yaşı aynı olan bir ile dönüştük. Dolayısıyla yatırımcılar açısından risk olarak görülen sürdürülebilir genç nüfus oranı açısından artık o kötü durumu geride bıraktık.

"İNŞALLAH BU ETKİNLİĞİ GELENEKSEL HALE GETİRİRİZ"

Sayın Valimiz başta olmak üzere organize sanayilerimizin yöneticileri, sanayi ticaret odalarımız, esnaf odalarımız ve diğer sivil toplum kuruluşu üyesi hemşerilerimiz, inanın son dönemde birçok alanda yeni yatırımcı bulma konusunda yoğun bir faaliyet içerisindeler. Tabi ki başta siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, milletvekillerimizde dahil olmak üzere bu şehri hak ettiği yere taşımak adına gençlerimizin verdiği bu desteği devamı olarak artık Kütahya'yı üreten, istihdamı büyüyen; bugün öğrenci olarak burada bulunan siz değerli kardeşlerimizin yarın mezun olduğunuzda birer çalışan, genç girişimci, iş adamı, iş kadını olarak Kütahya'da kalmanızı ve Kütahya'yla bütünleştiğiniz bu yaşantınızı devam ettirmenizi arzu ediyoruz.

Emeği geçen tüm kardeşlerime, oy kullanan kullanmayan, organizasyonu yapan Kent Konseyi başkanımız başta olmak üzere Gençlik Meclisi başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gayet güzel de bir isim olmuş. İnşallah bunu geleneksel hale dönüştürüp bundan sonraki gençlerimizle de bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor tebrik ediyorum.

PROF. DR. UYSAL'A YILIN AKADEMİSYENİ ÖDÜLÜ

Altın Gençlik Ödül Töreninde yılın akademisyeni ödülüne layık bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, konuşmasında öğrenci topluluklarının DPÜ için öneminde değinerek şöyle konuştu:

Üniversitemiz son iki yılda gerçekten çok kayda değer ilerleme kat etti. Bu boş bir iddia değil, Kütahya Dumlupınar Üniversitemizin iki yıllık faaliyet raporunda görebilirsiniz. Üniversitemiz öğrenci merkezli bir üniversitedir. Şu anda 100'ü geçen öğrenci topluluğumuz var. Her alandan öğrenci topluluğumuz var. Üniversitemizde ilk defa uygulamaya geçirdiğimiz Öğrenci Senatosu kurduk. Öğrenci Senatosu kendi içerinde karar alıyor ve bu bizim senatomuzda görüşülüyor. Üniversitemizde bana ulaşamayan kimse yoktur. Kapımız herkese açıktır.

"KÜTAHYA ULUSLARARASI BİR VİTRİNDİR"

Üniversitemiz teknokentiyle, teknoloji transfer ofisiyle, ileri teknoloji merkeziyle yaklaşık 27 araştırma uygulama merkeziyle daha güçlü hale geldi. Üniversitemiz uluslararası bir üniversitedir. Biz göreve geldiğimizde 500-600 civarında uluslararası öğrencimiz vardı. An itibariyle 7. 000'i geçti. Bugün üniversitemizde 84 ülkeden 7. 000 öğrencimiz var. Kütahya uluslararası bir vitrindir. Bunun meyvelerini yakın zamanda alacağız. Üniversitemiz sizlerin de desteğiyle daha ileriye gidecektir. Personel memnuniyetimiz tarihinde hiç olmadığı kadar üst seviyededir. Bekleyen doçent ve profesörümüz yok. Hak edene hak ettiğini verdik.

Ben hepinize üniversitemize değer katan, dilimize milletimize değer katan herkese, organizasyonu düzenleyen Kütahya Kent Konseyine teşekkür ediyorum.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından başlayan törende verilen ödüller ve kazanan topluluklarımız şu şekilde sıralandı:

Yılın Çocuk Dostu Öğrenci Topluluğu - Büyüdüm Çocuk Oldum Topluluğu Yılın Edebiyat Topluluğu - Yazarlar ve Şairler Topluluğu Yılın Fikir ve Araştırma Topluluğu - Türk Dünyası Araştırma Topluluğu Yılın Kütahya'ya Hizmet Ödülü - Toplum Gönüllüleri Topluluğu Yılın Medya ve Tanıtım Ödülü - Radyo Topluluğu (Radyo Dumlupınar) Yılın Mühendislik Topluluğu Ödülü - IEEE Topluluğu (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Yılın Müzik Topluluğu - Müzik Topluluğu Yılın Sanat Topluluğu - Dans Topluluğu Yılın Sosyal Farkındalık Ödülü - İnovasyon ve Liderlik Topluluğu Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü - Kızılay Topluluğu Yılın Spor Topluluğu Ödülü - Dağcılık Topluluğu Yılın Teknoloji Ödülü - DUSCART Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu Yılın Türk Kültürüne Hizmet Ödülü - Milli Değerleri Yaşatma Topluluğu Yılın Akademisyeni Ödülü - Prof. Dr. Kazım Uysal Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 24 Aralık 2021, Cuma/ 29 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, kütahya belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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