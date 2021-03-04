Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 48. son bölüm full izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 49. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Malhun Hatun diziye dahil mi oluyor? Kuruluş Osman dizisi 48. yeni bölümüyle 3 Mart 2021 Çarşamba akşamı ATV'e ekranlarına geldi. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman 49. yeni bölüm tanıtım fragmanı araştırması başladı. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman fragman izle bilgileri sizlerle. Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 48. son bölüm full izle! Kuruluş Osman ne oldu?

KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

"Evvela mesele çözülecek, sonra da kelleler düşecek!"

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.

Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi…

KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 48. SON BÖLÜM FULL İZLE!

Osman Bey obadaki haini bulabilmek için ant içiyor!

SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 48. SON BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

KURULUŞ OSMAN NE OLACAK?

Kuruluş Osman 48. son bölümün yayınlanmasının ardından 49. bölüm Kuruluş Osman ne olacak? merak ediliyor. Kuruluş Osman 10 Mart Çarşamba gününde yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak.