Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 45. bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman 45. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 46. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde Burak Özçivit'i gördüğümüz Kuruluş Osman 45. bölümü yine çok heyecanlıydı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

Nikola'nın Ölümcül Planı

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

Bala Hatun, Targun'un Hedefinde!

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

Tuzağa Düşen Bamsı Bey'in Akıbeti Ne Olacak?

Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Osman Bey her cephede ateş altında!

Savcı Bey'in sürpriz hamlesi!

Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister. Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

Göktuğ ve Targun intikam peşinde…

Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE...

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ragıp Savaş

Emre Basalak

Özge Törer

Buse Arslan

Aslıhan Karalar

Açelya Özcan

Yiğit Uçan

Emel Dede

Ali Sinan Demir

Ömer Ağan

Ayşen Gürler

Seda Yıldız

Ahmet Kılıç

Abidin Yerebakan

Didem Balçın

Selin Deveci

Celal Al

Burak Çelik

Çağrı Şensoy

Tolga Akkaya

Çağkan Çulha

Mete Deran

Yeşim Ceren Bozoğlu

Erkan Avcı

Seçkin Özdemir

Ahmet Yenilmez

Emin Gürsoy

Bahtiyar Engin

Oğuz Kara

Kahraman Sivri

Cüneyt Arkın

Kanbolat Görkem Arslan

Seray Kaya

Sezanur Sözer

Umut Karadağ

Maruf Otajonov

Zeynep Tuğçe Bayat

Zabit Samedov

Mert Turak

Tekin Temel

Yağızkan Dikmen

Kartal Balaban

Funda Güray