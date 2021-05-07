Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Kuru öksürük koronavirüs belirtisi midir?

Genellikle kış döneminde gözlemlenen kuru öksürük, koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalığın belirtisidir. Toz, mikrop, virüs, duman gibi nedenlerden solunum yolu ve akciğerleri amaçlı geliştirdiği bir refkekstir. Özellikle koronavirüs nedeniyle vaka sayılarının artış göstermesi sonucu kuru öksürük rahatsızlığı daha korkutucu bir hal almaktadır. Bu bağlamda birçok kişi internetten "Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Kuru öksürük koronavirüs belirtisi midir? Kuru öksürük neden olur?" araştırıyor.

Nefes borusu, akciğer gibi solunum yollarında olabilecek aksiliklere karşı vücudumuzun kendisini korumak amaçlı geliştirdiği öksürük refleksi toz, duman ve sigara içimi gibi etkenlerin yanı sıra virüs ve bakterilerden kaynaklanmaktadır. Pandemi süresince öksürük refleksi gösteren kişilerin aklına ilk gelen "Acaba korona mı oldum?" sorusu olmaktadır. Bu konu hakkındaki bilgileri ve kuru öksürük rahatsızlığına karşı en etkili yöntemleri haberimizde sizler için derledik.

KURU ÖKSÜRÜK NEDİR?

Yabancı partiküller, virüsler, mikroplar, tahriş edici maddelerin ve sıvıların ani bir şekilde solunum yollarından tahliye edilmesini sağlayan bir reflekstir. Kuru öksürük balgamsız olarak, aşırı tahriş edicidir. Kuru öksürüğün nedeni genellikle viral enfeksiyonlardır.

KURU ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ NELERDİR?

Kuru öksürüğün nedenleri değişkendir ve tedavi edilmemesi durumunda çok ciddi problemlere neden olabilmektedir.

Kuru öksürüğe neden olan etkenler;

• Reflü

• Sigara Tüketimi

• Koah Hastalığı

• Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

• Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

KURU ÖKSÜRÜK KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Yüksek ateş, halsizlik, tat ve koku kaybı, baş ve sırt ağrısı gibi kuru öksürükte koronavirüsün en belirgin belirtilerindendir. Covid virüsü solunum yollarını hedef aldığından dolayı hızlı bir şekilde akciğerlere inerek kuru öksürüğe neden olmaktadır. Saydığımız belirtilerden bir veya birkaçını kendinizde gözlemlemeniz halinde bulaş riskine karşı kendinizi karantinaya almanızı, yakın temasta bulunduğunuz kişileri uyarmanızı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Kuru öksürüğe karşı öncelikle doğru teşhis ve tedavi için doktor tavsiyesini önermekteyiz. Ancak evde uygulayacağınız pratik yöntemler ile tedavi sürecini kısaltabilirsiniz. Öksürüğe karşı uzmanlar bol su tüketilmesinin fayda sağlayacağını belirtmektedir. Yine öksürük problemi yaşayan kişinin bulunduğu ortamı havalandırması öksürüğün ortamdaki koku, toz ya da alerjenler gibi nedenlerine karşı çözüm olacaktır. Bunların dışında öksürüğe karşı iyi gelen besinler.

Bal

Öksürüğe karşı etkileri uzun zamandır bilinen bal, öksürüğe bağlı balgam oluşumuna engel olacak ve öksürüğün tahriş edici etkilerini azaltacaktır.

Zerdeçal

Birçok rahatsızlığa karşı etkili olan ve uzmanların sıklıkla tavsiye ettiği zerdeçal, kuru öksürük tedavisinde de oldukça etkilidir. Öksürüğe karşı toz zerdeçal bal ile karıştırılıp günde 2-3 tatlı kaşığı tüketilebilir ya da çayı yapılıp içerisine yine bal ve bir çay kaşığı limon ile birlikte günde 2-3 kez içilebilir.

Kekik

Öksürüğe karşı etkili bitkilerden biri de kekiktir. İki tatlı kaşığı kekiği, ılık su ile 15 dakika demleyip içerisine bir çay kaşığı bal ile tüketmeniz halinde öksürüğe karşı oldukça faydalı olacaktır.

Ihlamur

Kuru öksürüğe karşı en etkili ve bilinen yöntem ıhlamurdur. Çay halinde tüketeceğiniz ıhlamur içerisine bal, toz zencefil ve limon ilave ederek etkisini arttırabilirsiniz.

Sarımsak

İçerisinde yüksek miktarda A, B1, C vitamini içeren sarımsak, öksürüğe karşı oldukça etkilidir. 2 diş sarımsağı 1 fincan kadar su ile birlikte kaynatıp süzün, içerisine biraz zencefil ve soğumaya başladığında bal ilave ederek tükettiğinizde öksürüğe karşı çok iyi bir karışım elde etmiş olacaksınız.

Karabiber

Öksürüğe karşı bir diğer etkili besin karabiberdir. Bir bardak süt içerisine bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı karabiber eklemeniz halinde kuru öksürüğe karşı oldukça etkili olacaktır.

Özel Karışım

2 diş sarımsak ve 5 tane karabiberi havanda iyice ezin. İçerisine 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 1 çay kaşığı kekik yağı ve 2 tatlı kaşığı bal ilave ederek iyice karıştırın. Macun kıvamına geldiğinde tüketebilirsiniz. Bu karışımı hamileler ve çocukların kullanması tavsiye edilmez