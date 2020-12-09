Kuranı Kerim 29. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 29. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 29. Cüz mukabelesi dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 29. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi dokuzuncu cüz okunuşu ve meali nedir? 29. cüz oku ve dinle! 29. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 29. cüz kaç sayfadır? 29. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 29. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 29. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 29. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 29. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

29. cüz 561-580 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 561. sayfa ile başlar. 580. sayfanın sonunda yirmi dokuzuncu cüz biter. 581. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yirmi dokuzuncu cüzün ilk sayfası : 561. sayfa

Yirmi dokuzuncu cüzün son sayfası : 580. sayfa

29. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 29. cüzünde Mülk Suresi, Kalem Suresi, Hakka Suresi, Mearic Suresi, Nuh Suresi, Cin Suresi, Müzzemmil Suresi, Müddessir Suresi, Kıyamet Suresi, İnsan Suresi ve Mürselat Suresi yer almaktadır.

561-563 sayfaları arası : Mülk Suresi

563-565 sayfaları arası : Kalem Suresi

565-567 sayfaları arası : Hakka Suresi

567-569 sayfaları arası : Mearic Suresi

569-570 sayfaları arası : Nuh Suresi

571-572 sayfaları arası : Cin Suresi

573-574 sayfaları arası : Müzzemmil Suresi

574-576 sayfaları arası : Müddessir Suresi

576-577 sayfaları arası : Kıyamet Suresi

577-579 sayfaları arası : İnsan Suresi

579-580 sayfaları arası : Mürselat Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

29. CÜZ MUKABELE DİNLE!

29. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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KURAN-I KERİM 29. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

29. cüzün 1. sayfası (561. sayfa)

29. cüzün 2. sayfası (562. sayfa)

29. cüzün 3. sayfası (563. sayfa)

29. cüzün 4. sayfası (564. sayfa)

29. cüzün 5. sayfası (565. sayfa)

29. cüzün 6. sayfası (566. sayfa)

29. cüzün 7. sayfası (567. sayfa)

29. cüzün 8. sayfası (568. sayfa)

29. cüzün 9. sayfası (569. sayfa)

29. cüzün 10. sayfası (570. sayfa)

29. cüzün 11. sayfası (571. sayfa)

29. cüzün 12. sayfası (572. sayfa)

29. cüzün 13. sayfası (573. sayfa)

29. cüzün 14. sayfası (574. sayfa)

29. cüzün 15. sayfası (575. sayfa)

29. cüzün 16. sayfası (576. sayfa)

29. cüzün 17. sayfası (577. sayfa)

29. cüzün 18. sayfası (578. sayfa)

29. cüzün 19. sayfası (579. sayfa)

29. cüzün 20. sayfası (580. sayfa)

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