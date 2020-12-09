Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 28. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi sekizinci cüz okunuşu ve meali nedir? 28. cüz oku ve dinle! 28. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 28. cüz kaç sayfadır? 28. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 28. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 28. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 28. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

28. cüz 541-560 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 541. sayfa ile başlar. 560. sayfanın sonunda yirmi sekizinci cüz biter. 561. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yirmi sekizinci cüzün ilk sayfası : 541. sayfa

Yirmi sekizinci cüzün son sayfası : 560. sayfa

28. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzünde Mücadele Suresi, Haşr Suresi, Mümtehine Suresi, Saf Suresi, Cuma Suresi, Münafikun Suresi, TegabünSuresi, Talak Suresive Tahrim Suresi yer almaktadır.

541-544 sayfaları arası : Mücadele Suresi

544-547 sayfaları arası : Haşr Suresi

548-550 sayfaları arası : Mümtehine Suresi

550-551 sayfaları arası : Saf Suresi

552-553 sayfaları arası : Cuma Suresi

553-554 sayfaları arası : Münafikun Suresi

555-556 sayfaları arası : Tegabün Suresi

557-558 sayfaları arası : Talak Suresi

559-560 sayfaları arası : Tahrim Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

28. CÜZ MUKABELE DİNLE!

28. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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KURAN-I KERİM 28. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

28. cüz 1. sayfası (541. sayfa)

28. cüz 2. sayfası (542. sayfa)

28. cüz 3. sayfası (543. sayfa)

28. cüz 4. sayfası (544. sayfa)

28. cüz 5. sayfası (545. sayfa)

28. cüz 6. sayfası (546. sayfa)

28. cüz 7. sayfası (547. sayfa)

28. cüz 8. sayfası (548. sayfa)

28. cüz 9. sayfası (549. sayfa)

28. cüz 10. sayfası (550. sayfa)

28. cüz 11. sayfası (551. sayfa)

28. cüz 12. sayfası (552. sayfa)

28. cüz 13. sayfası (553. sayfa)

28. cüz 14. sayfası (554. sayfa)

28. cüz 15. sayfası (555. sayfa)

28. cüz 16. sayfası (556. sayfa)

28. cüz 17. sayfası (557. sayfa)

28. cüz 18. sayfası (558. sayfa)

28. cüz 19. sayfası (559. sayfa)

28. cüz 20. sayfası (560. sayfa)

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