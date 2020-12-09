Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle

09.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:42
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 28. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi sekizinci cüz okunuşu ve meali nedir? 28. cüz oku ve dinle! 28. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 28. cüz kaç sayfadır? 28. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 28. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 28. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 28. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

28. cüz 541-560 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 541. sayfa ile başlar. 560. sayfanın sonunda yirmi sekizinci cüz biter. 561. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yirmi sekizinci cüzün ilk sayfası : 541. sayfa

Yirmi sekizinci cüzün son sayfası : 560. sayfa

28. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzünde Mücadele Suresi, Haşr Suresi, Mümtehine Suresi, Saf Suresi, Cuma Suresi, Münafikun Suresi, TegabünSuresi, Talak Suresive Tahrim Suresi yer almaktadır.

541-544 sayfaları arası : Mücadele Suresi

544-547 sayfaları arası : Haşr Suresi

548-550 sayfaları arası : Mümtehine Suresi

550-551 sayfaları arası : Saf Suresi

552-553 sayfaları arası : Cuma Suresi

553-554 sayfaları arası : Münafikun Suresi

555-556 sayfaları arası : Tegabün Suresi

557-558 sayfaları arası : Talak Suresi

559-560 sayfaları arası : Tahrim Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

28. CÜZ MUKABELE DİNLE!

28. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

KURANI KERİM 28. CÜZ MUKABELE SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KURAN-I KERİM 28. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 1. sayfası (541. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 2. sayfası (542. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 3. sayfası (543. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 4. sayfası (544. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 5. sayfası (545. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 6. sayfası (546. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 7. sayfası (547. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 8. sayfası (548. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 9. sayfası (549. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 10. sayfası (550. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 11. sayfası (551. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 12. sayfası (552. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 13. sayfası (553. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 14. sayfası (554. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 15. sayfası (555. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 16. sayfası (556. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 17. sayfası (557. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 18. sayfası (558. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 19. sayfası (559. sayfa)
Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle
28. cüz 20. sayfası (560. sayfa)

KURANI KERİM 28. CÜZ MEALİNİ VE TEFSİRİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İlgili Haberler

Kuranı Kerim 24. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 24. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 24. Cüz mukabelesi dinle
Kuranı Kerim 24. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 24. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 24. Cüz mukabelesi dinle
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öner Erkan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Sörloth Okan Buruk Erol Bulut Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuranı Kerim 28. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 28. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 28. Cüz mukabelesi dinle - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:42:30. #1.15#
title