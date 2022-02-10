Kuran kursunda cinsel istismar iddiasına iddianame hazırlandı

ARALIK, IĞDIR (DHA) - ERZURUM'da belletmen olarak görev yaptığı erkek yatılı Kuran kursunda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Hakan Aslankafa (22) hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aslankafa, 31 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Palandöken ilçesinde sonraki sürçte kapatılan Hacı Bahattin Evgi Diyanet Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 2 Aralık 2021 tarihinde Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avukat Kılınç, kursun yöneticisi N.K. hakkında ise sadece 8'de 1 oranında aylıktan kesme cezasına hükmedildiğini ve bütün sorumluların görevine iade edildiğini ifade etti.