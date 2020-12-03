Kur'an-ı Kerim 7. Cüz okunuşu: 7. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 7. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 7. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yedinci cüz okunuşu ve meali nedir? 7. cüz oku ve dinle! 7. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 7. cüz kaç sayfadır? 7. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 7. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 7. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 7. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 7. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

7. cüz 121-140 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 121. sayfa ile başlıyor. 140. sayfanın sonunda yedinci cüz bitiyor. 141. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yedinci cüzün ilk sayfası : 121. sayfa

Yedinci cüzün son sayfası : 140. sayfa

7. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 7. cüzünde Maide Suresi ve En'am Suresi yer almaktadır.

121-126 sayfaları arası : Maide Suresi

126-140 sayfaları arası : En'am Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 17. cüz ise Arapça rakamlarla 15 yazar. 27. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 24 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

7. CÜZ MUKABELE DİNLE!

7. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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KURAN-I KERİM 7. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

7. cüz 1. sayfası (121. sayfa)

7. cüz 2. sayfası (122. sayfa)

7. cüz 3. sayfası (123. sayfa)

7. cüz 4. sayfası (124. sayfa)

7. cüz 5. sayfası (125. sayfa)

7. cüz 6. sayfası (126. sayfa)

7. cüz 7. sayfası (127. sayfa)

7. cüz 8. sayfası (128. sayfa)

7. cüz 9. sayfası (129. sayfa)

7. cüz 10. sayfası (130. sayfa)

7. cüz 11. sayfası (131. sayfa)

7. cüz 12. sayfası (132. sayfa)

7. cüz 13. sayfası (133. sayfa)

7. cüz 14. sayfası (134. sayfa)

7. cüz 15. sayfası (135. sayfa)

7. cüz 16. sayfası (136. sayfa)

7. cüz 17. sayfası (137. sayfa)

7. cüz 18. sayfası (138. sayfa)

7. cüz 19. sayfası (139. sayfa)

7. cüz 20. sayfası (140. sayfa)

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