Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2022 bütçesinin kültür-sanat emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına almadığını öne sürerek "Önlem adı altında bir mesleğin icrasını kısıtlıyorsanız, o meslekten geçinenlerin hayatlarını ekonomik olarak garanti altına almak zorundasınız." dedi.

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kültür ve sanata üvey evlat muamelesi yapıldığını savunarak, kültüre ayrılan payın her yıl eridiğini, sağlıklı bir bütçe için Bakanlığın ayrı çatılar altında yeniden örgütlenmesi gerektiğini söyledi. Bütçenin, kültür-sanat emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına almadığı eleştirisinde bulunan İlgezdi, kültür sanat endüstrisinin Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen alanlardan biri olduğunu belirtti. İlgezdi, "Sosyal devlet, halkı kucaklayan, kolaylaştıran, mağdur etmeyen devlettir. Önlem adı altında bir mesleğin icrasını kısıtlıyorsanız, o meslekten geçinenlerin hayatlarını ekonomik olarak garanti altına almak zorundasınız." diye konuştu.

Müzelerden kaybolan eserler olduğunu ifade eden İlgezdi, "Antalya Arkeoloji Müzesi'nden, Zeugma'dan, Ankara Resim ve Heykel'den kaybolan eserler nerede? Sayıları nedir? Siz biliyor musunuz, ben bilmiyorum. Bunlar halkın malı. Kayıp eserlerle ilgili bilgi edinme talebinde bulundum. Aylar sonra gönderdiğiniz cevapta 'kayıp eserler ekli listede' dediniz. Ekine baktım, liste yoktu." diye konuştu.

Topkapı Sarayı'nın asırlık ağaçlarının kesilmesini de eleştiren İlgezdi, "Her fırsatta Osmanlı'yı övdünüz ama sarayın asırlık ağaçlarını kestiniz. Yol yapmak için tarihi eserlere zarar verdiniz." dedi

HDP'li Paylan: "Dünyanın en güzel ülkesine sahibiz"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumunda turizm emekçilerinin sorunlarından bahsetmediğini belirtti. Kültür ve turizme yönelik gelecek vizyonu ortaya konulması gerektiğini dile getiren Paylan, "Biz 12 bin yıllık medeniyetin doğduğu topraklardayız, dünyanın en güzel ülkesine sahibiz. Türkiye'm kadar güzel bir ülke, derin tarihi olan ülke de görmedim. Ama yanlış kültür ve turizm politikaları nedeniyle hak ettiğimiz potansiyeli alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa ve Mardin'de satılık kilise haberler ini gösteren Paylan, "Bunlar sizin canınızı sıkmıyor mu Sayın Bakan? O kilise restore edilebilse bölge o parayı turizmle bir yılda kazanabilecek." diye konuştu.

İsrailli iki turistin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklandığını anımsatan Paylan, "Türkiye'ye en çok turist gönderen İsrail ayağa kalktı. Sayın Bakan, çok güzel tanıtım yapmış oldunuz. Siz reklama 1 milyar dolar harcarsınız, bu olay eksi 5 olarak yansır." sözlerini sarf etti.

Garo Paylan, kültüre sanata önem verilmesi halinde Türkiye'nin 10 yıl içerisinde 100 milyar dolar gelir elde edebileceğini belirtti.

"Ahlat bir kültür şehri olmalı"

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Bakanlığın bölünmesi ve Turizm Bakanlığı kurulması gerektiğini ifade etti.

Go Türkiye projesinin kamu kaynaklarıyla mı yoksa özel bir şirket aracılığıyla mı hayata geçirildiğini soran Oral, "Eğer dışarıdansa bunu Tanıtma Genel Müdürlüğü yapamaz mıydı? Neden böyle bir ajansa ihtiyaç duyulmuştur?" dedi.

Oral, Sayıştay raporlarında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde envanter kayıtlarının sorunlu olduğu bulgusunun yer aldığını belirtti.

Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı sarayı yapılmasını desteklediğini dile getiren Oral, "Ben, Ahlat'ın Türk tarihindeki kıymeti sebebiyle çok daha fazla destek görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ahlat'a alan başkanlıkları benzeri bir statü verilmelidir. Ahlat bir kültür şehri olmalıdır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve pek çok uluslararası örgütün toplantılarından bazıları burada yapılabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'li Kalaycı'dan alternatif turizm önerileri

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, son 2 yıldır bir taraftan Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreç yaşanırken diğer taraftan Türk tarihi, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti için önem arz eden, milletin her ferdini gururlandıran ve her biri ayrı bir mana yüklü tarihi adımlar atıldığını, muhteşem eserlerin hizmete açıldığını kaydetti.

Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla yeni destinasyonlar belirlenmesini, gastronomi, golf, festival, kültür, eko turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm alanlarının zenginleştirilmesini isteyen Kalaycı, "Geleneksel pazarların yanı sıra yeni pazarlara açılmayı ve yeni bir Türkiye imajı oluşturmayı amaçlayan özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği ve eş güdümü öngören uzun vadeli bir turizm politikası uygulanmalı." diye konuştu.

Kalaycı, birden fazla turizm faaliyetlerini aynı anda içeren, ürün çeşitliliği sunan, bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonları oluşturulması, iş gücü piyasası ile turizm eğitim sistemi arasındaki bağın güçlendirilmesi, sektörde nitelikli personel sayısının artırılması, sağlık turizminin payının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Türk devlet ve topluluklarıyla ilişkilerin dilde, fikirde ve işte birlik esasına dayandırılmasının önemine işaret eden Kalaycı, "Türk dünyasına ilişkin politikaların bir eş güdüm içerisinde ve bütüncül bir anlayışla köklü dostluklar ve kalıcı ittifaklar geliştirilmesine hizmet edecek tarzda tanzim edilmelidir." dedi.

AK Parti'li Erim: "Vizyoner bir bakış açışı ortaya koyduk"

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Türkiye'nin tarih boyunca medeniyetlerin kavşağında yer aldığını söyledi. AK Parti'nin iktidar olduğu 19 yıl boyunca kültür ve turizm alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erim, "Sahip çıktığımız medeniyetimiz, koruduğumuz kültürel değerlerimiz ve turizm yatırımlarıyla vizyoner bakış açısı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Erim, Türkiye'nin UNESCO tarih mirası listesindeki varlık sayısının 9'dan 19'a çıkarıldığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Genel Müdürlüğüne bağlı müze müdürlüğü sayısının 96'dan 113'e, müze sayısının 183'den 208'e, özel müze sayısının da 92'den 316'a yükseldiğine dikkati çeken Erim, kültür merkezi sayısının 42'den 122'ye çıktığını anlattı.

Türkiye'nin 2002 yılında 12,4 milyar dolar olan turizm gelirinin 2019 yılında 34,5 milyar dolara yükseldiğini anlatan Erim, "2020 yılında turizm gelirimiz pandemi nedeniyle 12,1 milyar dolar olmuş, ocak-eylül döneminde turizm gelirimiz 2020 yılının aynı dönemini aşarak 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sürüyor.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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