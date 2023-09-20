Züleyha Ortak, Türkiye Kültür Yolu Projesi kapsamında sahne aldı

Aylardır deprem bölgelerinde çalışmalar yapan sanatçı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak, Türkiye Kültür Yolu projesi kapsamında Gaziantep Şahinbey Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Sesiyle kendine hayran bırakan sanatçı, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da da sahneye çıkacak.

Türkiye Kültür Yolu projesi kapsamında Gaziantep Şahinbey Amfi Tiyatro'da geçtiğimiz akşam sanatçı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak sahne aldı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA DA SAHNE ALACAK

Aylarca deprem bölgesinde çalışan sanatçı, bu kez şarkıları, sohbeti ile izleyici ve dinleyicilerle buluştu. Kültür Yolu projesi kapsamında sahne alan Züleyha Ortak'ın bir sonraki durağı Diyarbakır, Ankara ve İstanbul olacak.

İşte Züleyha Ortak'ın sahnesinden kareler...