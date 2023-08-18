'ZAFERİN İzinde Malazgirt' belgesel filminin gala gecesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 2020 yılında 12 üniversiteden 40'ı aşkın bilim insanının katılımıyla başlatılan ' Malazgirt Savaşının Tespit Çalışmaları' proje kapsamında yönetmenliğini Coşkun Aral ve Murat Toy'un üstlendiği 'Zaferin İzinde Malazgirt' belgesel filmi çekildi. Malazgirt Zaferi'nin izini süren belgeselde tüm arkeolojik çalışmalara yer verildi. Savaşın yaşandığı tarihsel ortamın görselleştirildiği yapımda savaşla ilgili detaylara yer veriliyor. Selçuklu tarihi uzmanı olan Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ile projenin akademik danışmanlığını üstlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in anlatımları bulunan belgeselin gala gecesi, Malazgirt KYK Konferans Salonunda düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, "Malazgirt 1000 yıllık tarihimizde hakikaten çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir yere sahip. 1000 yıllık serüvenimizde silinemez, ötelenemez, ertelenemez çok önemli bir değere sahip. Açıkçası vücut mekanımız, varoluş mekanımız varlık mekanımız diyebileceğimiz mekanlardan bir tanesi. Malazgirt nasıl batıda Çanakkale varsa doğuda da biz aynı bu varoluş mekanını Malazgirt'te bu topraklarda bu ovalarda görmekteyiz temaşa etmekteyiz" diye konuştu.

Malazgirt Savaşı tespit çalışmalarına danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik de konuşmasında, 2020 yılında 12 üniversiteden 40'tan fazla akademisyenle çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu toprakları yurt edinme sürecini başlatan Türkiye çatısı altında Türk'üyle Kürt'üyle, Arap'ıyla, Fars'ıyla, Çerkez'iyle Karapapak'ıyla, Abhaz'ıyla bir millet olma sürecinin başlatıcısı, bu büyük tarihsel hadisenin tespitine ilişkin bir proje başlatmıştık. 4 yıldır sizlerin misafiri oluyoruz. 2020 yılında başladığımız, ummadığımız bir yoğunlukla tespitler yapmaya başladık. Savaş alanı arkeolojisi kapsamında ilk kez böyle bir çalışma bu büyük zafer için yapılıyor. Malazgirt savaşı Malazgirt'te oldu. Biz sadece bunun delillerini arıyoruz. Yazılı kaynaklar bize savaşın 12 kilometrelik platoda olduğunu dünya alem biliyor. Biz şimdi bunun delillerini bilimsel anlamda delillerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu yaparak Malazgirt'i Çanakkale yapmak istiyoruz. Bu topraklardaki varlığımızın iki büyük mekanı var. Biri Çanakkale, imanın, direnişin serden ve yardan geçmenin adı. Diğeri de bütün bu hikayenin başladığı Malazgirt. İşte biz bu hikayenin Anadolu'nun Türkiye olması sürecinin başladığı bu mübarek toprakları Sultan Alparslan ve ordusunun kılıçlarının şakırtılarının at kişnemelerinin yankılandığı mekanı ete kemiğe büründürmek, görünür kılmak istiyoruz."

Belgesel filmin gala gecesine Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, projenin ortaklarından olan MAUN Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve çok sayıda kişi katıldı. Galada konuşan Coşkun Aral, belgeselle ilgili süreç hakkında bilgi verdi.