Yunus Emre Vefatının 704. Yılında Anıldı

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 704'üncü yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Yunus Emre'yi Anma Haftası dolayısıyla Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nin bulunduğu Mihalıççık'taki törene, Eskişehir Garı'ndan hareket eden trenle geldi.

Yunus Emre'nin kabrini ziyaret eden ve mezarına karanfil bırakan Çam, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Şenlik ve beraberindekiler, ardından tören alanına geçti.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bakan Yardımcısı Çam, törende yaptığı konuşmada, dünyanın muhtaç olduğu önemli bir mekan olan Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nin insanlığa çağrı yaptığını vurguladı.

Çam, "Yunus Emre demek başta Peygamber Efendimiz olmak üzere onun sünnetini, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde hissetmiş, yaşamış, anlamış ve aktarmış büyük bir zat olarak bulundu, yaşadı. Bizim bugünlere kadar gelmemize vesile oldu, katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Dünyaya yetecek kadar büyük ve geniş manevi mesajı olan bir yerde olduklarını belirten Çam, şöyle konuştu:

"Doğru şekilde anlaşılması, anlatılması, aktarılması da hepimizin üzerine vazife. Hepimizin insanlığımızı bulmamız, kendimizi geliştirmemiz için bütün yaklaşımları, ilmi, irfani çalışmaları artırmamız, çoğaltmamız, anlamamız gerekir. Semerkant'tan, Buhara'dan, Orta Asya'dan, Horasan Erenleri'nin Anadolu'ya kadar gelip Anadolu'yu zenginleştirmesi, buralarda hatıralar bırakması, buralardan Budapeşte'ye, Gülbaba'ya kadar gitmesi, bu ruhun güzel şekilde bütün dünyaya yayılması, ecdadımızın eseridir."

"Yunus, insanlığa umut aşılayan gönül dili geliştirmiştir"

DSP Genel Başkanı Aksakal da Yunus Emre'nin sadece halk şairi değil, yüzyıllar ötesinden gelen bir sevgi, hoşgörü ve birlik çağrısı olduğunu kaydetti.

Yunus Emre'nin, savaşların, çekişmelerin ve ötekileştirmenin karşısına dikilmiş bir barış elçisi olduğunu dile getiren Aksakal, "Yunus, yaşadığı dönemin tüm zorluklarına rağmen insanlığa umut aşılayan bir gönül dili geliştirmiştir. Onun sözleri ne sadece bir devre, ne de yalnızca bir millete hitap eder. Yunus'un dili evrenseldir, sevgisi sınırsızdır. Söyledikleri zamana değil, insanlığın kalbine nakşedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aksakal, bugün insanların birbirini ötekileştirdiği, nefretin sevgiden daha çok yer bulduğu bir dünyada Yunus Emre'nin çağrısının her zamankinden daha değerli olduğuna dikkati çekerek, şunları bildirdi:

"O bize, önce insan olmayı, kalp kırmamayı, gönül almayı öğretmiştir. Yunus Emre'nin en büyük mirası, kelimelerle inşa ettiği gönül köprüleridir. O, ilim ile irfanı, halk ile Hakk'ı birleştirmiştir. Şiirlerinde sade Türkçeyi kullanması, halkın gönlüne doğrudan ulaşmasını sağlamış, bu da onu yüzyıllar boyu sevilen bir isim haline getirmiştir. Yunus Emre, Mevlana'nın hoşgörüsünden, Hacı Bektaş Veli'nin birliğinden, Anadolu'nun özünden beslenen bir ışık olmuştur. O ışık, bugün hala bize yol gösteriyor. Bizi kendi öz benliğimizle, insanlığımızla buluşturuyor."

Vali Yardımcısı Şenlik ise bu toprakların yetiştirdiği en önemli düşünürlerden biri olan Yunus Emre'nin sözleri ve şiirlerinin, zamana meydan okuyan, yüzyıllar öncesinden bugüne ışık tutabilen çok önemli bir değer olduğunun altını çizdi.

Kendine has tarzıyla su gibi tertemiz, yalın ve akıcı diliyle söylediklerinin bugün bile geçerliliğini koruyarak yol gösterdiğini kaydeden Şenlik, "Yunus Emre, yaşadığı zaman ve daha sonraki çağlarda Türk tasavvuf ve Türk edebiyat tarihinde önemli yere sahip olmuştur. Ölümünden yüzyıllar geçmesine rağmen ilahileri halk arasında okunmaya devam etmekte, söylemleri evrensel nitelik göstermektedir." diye konuştu.

Programda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, alanda kurulan stantları ziyaret etti.

Anma programına, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, bazı kurum müdürleri ve bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.