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Süresiz nafakada tarihi karar! AYM'nin iptal kararı Resmi Gazete'de

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Süresiz nafakada tarihi karar! AYM'nin iptal kararı Resmi Gazete'de
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Anayasa Mahkemesi'nin boşanan eşe verilen yoksulluk nafakasındaki "süresiz olarak" hükmünü iptal eden kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmişti. Karar nafakanın tamamen kaldırılması anlamına gelmezken, iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 9 aylık süre tanındı.

  • Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresinin iptaline oy çokluğuyla karar verdi.
  • AYM'nin iptal kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • İptal hükmü 9 aylık geçiş süresinin ardından yürürlüğe girecek ve bu süre boyunca mevcut hüküm uygulanmaya devam edecek.

Süresiz nafakada tarihi karar resmiyet kazandı. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasının süresiz talep edilebilmesine imkan veren düzenlemeye ilişkin iptal kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM "SÜRESİZ OLARAK" İBARESİNİ İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesinin başvurusu üzerine Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesini incelemişti. Yüksek Mahkeme, 4 Haziran 2026'da yaptığı değerlendirme sonucunda maddede yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptaline oy çokluğuyla karar verdi. Söz konusu madde mevcut haliyle, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebilmesine imkan veriyor.

KARAR HEMEN UYGULANMAYACAK

AYM, iptal hükmünün hemen yürürlüğe girmesine karar vermedi. Yüksek Mahkeme, yeni hukuki düzenlemenin oluşturulabilmesi amacıyla 9 aylık geçiş süresi tanıdı. Bu süre boyunca mevcut hüküm uygulanmaya devam edecek. İptal hükmünün yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ifadesi hukuk düzeninden çıkacak. Bu nedenle kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte mevcut nafakaların otomatik olarak sona erdiği şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Güzel ve mantıklı bir karar. Bravo.

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