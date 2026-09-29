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A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı

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A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
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Belçika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Takımımız, hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı.

BİR KISIM REJENERASYON YAPTI

Dün oynanan Türkiye-İtalya maçında süre alan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından çeviklik çalışması ve sprint koşuları yapan futbolcular, daha sonra top kapma çalışması ve taktik oyun gerçekleştirdi.

ORKUN VE EMİRHAN İDMANA KATILMADI

İtalya maçı sonrasında ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı nedeniyle ağrısı bulunan Emirhan Topçu, bugünkü antrenmanda yer almadı. A Milli Takımımız, Belçika maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesut:

Yav montella abi yeter bırak istifa et seninle milli takım rezil rüsva oldu

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Haber Yorumlarıibrahim zeybek:

Barış alperle Kerem altürkoğlu oynadığı sürece maça bakmaya gerek yok

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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

önlem alınmazsa, futbolda bir hezimet daha gelebilir.!

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