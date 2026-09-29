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9 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

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9 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozet taktı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefet partilerinden istifa eden 9 belediye başkanına rozet taktı.
  • CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
  • AK Parti'ye katılan belediye başkanları Tekirdağ Çerkezköy, İzmir Çiğli, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Balıkesir Marmara, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş Türkoğlu, Elazığ Palu ve Sivas Koyulhisar ilçelerinde görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Muhalefet partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katılma kararı alan 9 belediye başkanının katılım töreni toplantıya damga vurdu. 

3 FARKLI PARTİDEN 9 BELEDİYE BAŞKANI 

Seçimlerin ardından muhalefet cephesinden yaşanan geçiş dalgası, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda resmiyet kazandı. CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 olmak üzere toplam 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLER; 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet taktığı ve AK Parti saflarına geçen belediye başkanlarının isimleri ve görev yaptıkları ilçeler şu şekilde:

  • Vahap AKAY – Tekirdağ / Çerkezköy Belediye Başkanı (CHP)
  • Onur Emrah YILDIZ – İzmir / Çiğli Belediye Başkanı (CHP)
  • Halil ÖZTÜRK – Antalya / Elmalı Belediye Başkanı (CHP)
  • Görbil ÖZCAN – Erzurum / Şenkaya Belediye Başkanı (CHP)
  • Aydın DİNÇER – Balıkesir / Marmara Belediye Başkanı (CHP)
  • Mehmet AKPINAR – Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)
  • Mehmet KARACA – Kahramanmaraş / Türkoğlu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)
  • Muhammet SEPTİOĞLU – Elazığ / Palu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)
  • Bora KARAKULLUKCU – Sivas / Koyulhisar Belediye Başkanı (İYİ Parti)

Katılım töreninin ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek yeni görev dönemlerini başlattı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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