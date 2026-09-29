9 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Muhalefet partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katılma kararı alan 9 belediye başkanının katılım töreni toplantıya damga vurdu.

3 FARKLI PARTİDEN 9 BELEDİYE BAŞKANI

Seçimlerin ardından muhalefet cephesinden yaşanan geçiş dalgası, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda resmiyet kazandı. CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 olmak üzere toplam 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLER;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet taktığı ve AK Parti saflarına geçen belediye başkanlarının isimleri ve görev yaptıkları ilçeler şu şekilde:

Vahap AKAY – Tekirdağ / Çerkezköy Belediye Başkanı (CHP)

Onur Emrah YILDIZ – İzmir / Çiğli Belediye Başkanı (CHP)

Halil ÖZTÜRK – Antalya / Elmalı Belediye Başkanı (CHP)

Görbil ÖZCAN – Erzurum / Şenkaya Belediye Başkanı (CHP)

Aydın DİNÇER – Balıkesir / Marmara Belediye Başkanı (CHP)

Mehmet AKPINAR – Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)

Mehmet KARACA – Kahramanmaraş / Türkoğlu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)

Muhammet SEPTİOĞLU – Elazığ / Palu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)

Bora KARAKULLUKCU – Sivas / Koyulhisar Belediye Başkanı (İYİ Parti)

Katılım töreninin ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek yeni görev dönemlerini başlattı.