Tarsus'ta otomobil duvara çarptı, askere gideceği gün 1 kişi öldü

Tarsus'ta otomobil duvara çarptı, askere gideceği gün 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus Çiçekli Mahallesi'nde otomobilin iş yeri duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan kişinin, hayatını kaybettiği gün askere gideceği öğrenildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
U.Ö. (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çiçekli Mahallesi'nde bir iş yerinin duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarna ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan B.Y. (22), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Cenazesi Çiçekli Mahallesi'nde toprağa verilen B.Y'nin, hayatını kaybettiği gün askere gideceği öğrenildi.
Kazada yaralanmayan sürücü U.Ö. ise İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.