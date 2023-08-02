Yozgat'ta Uluslararası Bozok Film Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor

Yozgat'ta bu yıl ikincisi düzenlenecek 'Uluslararası Bozok Film Festivali'nin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Festival, 25 Ekim'de açılış yapacak ve 28 Ekim'de sona erecek. Festival için kısa film ve belgesel göndermek isteyenler 1 Eylül'e kadar başvurabilecek. Ayrıca, festival öncesinde 100 genç sinemasever Yozgat'ta çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta bu yıl ikincisi düzenlenecek 'Uluslararası Bozok Film Festivali'nin hazırlık çalışmaları devam ediyor. 25 Ekim tarihinde açılışı yapılacak festival 28 Ekim'de son bulacak. Festivale katılmak isteyenler 1 Eylül tarihine kadar kısa film ve belgesellerini gönderebilecek. Etkinlikler öncesinde 50'si yabancı ülkelerden gelecek gençlerden olmak üzere toplam 100 genç Yozgat'ın farklı bölgelerinde sinema üzerine çeşitli çalışmalar yapacak.

Yozgat Bozok Film Festivali Direktörü, Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programı Öğretim Görevlisi ve Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Batuhan Kalaycı, festival için ulusal ve uluslararası düzeyde film ve belgesellerin gelmeye başladığını belirterek, "Özellikle Kanada'dan, Portekiz'den, İran'dan dünyanın birçok ülkesinden kısa filmlerimiz ve belgesellerimiz geliyor. Festivalimizin altyapılarını, şartnamelerini zaten oluşturmuştuk. Artık ana jüri ve ön jüri üyelerini belirlemeye başladık. Bu yönde iyi bir yol kat ettik. Festival gösterileri için film festivalinin açılış ve kapanış törenlerindeki çeşitli çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"1 EYLÜL TARİHİNE KADAR KISA FİLMİ BELGESELLERİNİ SİNEMACILAR GÖNDERECEKLER"

Festivalde yer almak isteyen sinemacıların 1 Eylül tarihine kadar kısa film ve belgesellerini gönderebileceklerini aktaran Kalaycı, şöyle konuştu:

"Bu sene uluslararası film festivalimizde ilk kez şöyle bir ödül kategorimiz var; Nida Tüfekçi en iyi özgün film müziği ödülü, aynı zamanda Mehmet Said Fenni en iyi senaryo ödüllerimiz var, Yozgat'ta düzenlenen, Yozgat'tan beslenen bir festival olması sebebiyle. 1 Eylül tarihine kadar kısa filmi belgesellerini sinemacılar gönderecekler. 25 Ekim tarihinde Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirilecek, 28 Ekim'de kapanış törenimiz olacak. Bu sene çok öne çıkan başlıklar var. Dünyanın her yerinden gelen filmleri de kabul ediyoruz. Ulusal kısa film ve ulusal belgesel kategorilerine ek olarak uluslararası kısa film bölümümüzde var. Aynı zamanda tüm filmlerin değerlendirildiği en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu ödüllerimiz var."

"100 GENÇ YOZGAT'IN BİRÇOK YERİNDE SİNEMA ATÖLYELERİ YAPACAK"

Yozgat Bozok Film Festivali Direktörü Batuhan Kalaycı, etkinlikler öncesinde de farklı ülkelerde sinema sanatıyla ilgilenen 100 gencin Yozgat'a gelerek çeşitli etkinliklere imza atacaklarını bildirdi. Kalaycı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Festivalin yürütücüsü olan Sinema Okuryazarları Derneği'nin de kendi faaliyeti olan Erasmus projeleri kapsamında bu sene Yozgat'a festivalden önce ortalama bir-üç gün önce ayın 22'si, 23'ü gibi Avrupa'nın 14 farklı ülkesinden 50 genç gelecek, bu gençlerin tamamı sinema üzerine çalışmış gençler. Bu 50 genç ile bizim geçen sene 25 olan bu sene 50'ye çıkardığımız gençlik jürimiz birleşerek, toplam 100 kişilik gençlik jürisi ile –bu Türkiye'deki festivaller içerisinde bir ilk, bu kadar sayı olarak- bu 100 genç Yozgat'ın birçok yerinde sinema atölyeleri yapacak, söyleşiler düzenleyecek, söyleşilere katılacak, küçük video klipler çekecek ve Yozgat'ta sinema üzerine eğitimler alacaklar."