Cumalıkızık'ta UNESCO Gönüllüleri Kültürü Gözlemledi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Gönüllüleri (WHV) tarafından gerçekleştirilen "Dünya Kültürel Mirasının Sürdürülebilirliğinde Yerel Topluluğun Psikolojik İyi Oluşu: Cumalıkızık Köyü Örneği" programı kapsamında UNESCO gönüllüleri, Cumalıkızık'ta kültür, gelenek ve görenekleri gözlemledi.

İş Örgüt Endüstri ve Çalışma Psikologları Derneği (IOCP) tarafından geliştirilen, UNESCO Bursa Alan Başkanlığı, Bursa UNESCO Derneği, Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Cumalıkızık Köyü Kadınları Eğitim, Dayanışma ve Kalkındırma Derneği paydaşlığında yürütülen programda, biri Çin'den gelen 10 gönüllü, 10 gün boyunca Cumalıkızık'ta zaman geçirdi.

Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan bugünlere taşındığı 7 asırlık Cumalıkızık Mahallesi'nin kültür, gelenek ve göreneklerini yakından gözlemleyen, düğüne, cenazeye, özel günlere katılan gönüllüler, gündelik yaşamı gözlemledi.

Kırsal mahallede yaşayanların ruh hali, moral ve motivasyonları, hazırlanacak sonuç raporuyla UNESCO'ya iletilecek.

Programın kapanış töreni, Cumalıkızık İlkokulunun konferans salonunda gerçekleştirildi.

IOCP Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Vatansever, Cumalıkızıklıların geçmişten bugüne tüm yaşam biçimleri, gelenek ve görenekleriyle insanlık mirası olduklarını söyledi.

Vatansever, Cumalıkızıklıların psikolojik sağlığını, yaşam deneyimlerini ve topluluk ilişkilerini, içinde bulundukları özgün koşullarla ele aldıklarını dile getirerek, "Cumalıkızıklılar kendilerini iyi ve esen hissetmedikçe, Cumalıkızık'a aidiyet duymadıkça, bu mirasın onlara sıkıntı ve yük değil, refah ve umut getirdiğini düşünmedikçe Cumalıkızık'ın fiziksel mirasına sahip çıkamayacaklardır." ifadesini kullandı.

Programın detaylarına değinen Vatansever, şunları kaydetti:

"Biz, burada UNESCO'nun 10 yıldır yürüttüğü Kültürel Miras Gönüllülük Programı'nı, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Gönüllülük Yılı'na ayırdığı 2026 yılında, 10 gün boyunca birisi Çin'den gelen 10 gençle hayata geçirdik. Bu 10 günde bir gönüllülük programı, bir psikoloji yaz okulu, bir de saha araştırması gerçekleştirdik. Bu 10 günlük çalışmada gönüllülerimiz, Cumalıkızık'a yalnızca bakmadılar, onu görmeye ve anlamaya çalıştılar. Sadece bilgi toplamadılar, tanıştılar, dinlediler ve bağ kurdular. Belki de gönüllülüğün gerçek anlamı da tam olarak bu. Bir yere dışarıdan gelip onun adına konuşmak değil, o yerde yaşayanlarla yan yana durmak ve onların sesine, sözüne alan açmak."

"Halkın yaşayış tarzını dünyayla paylaşacak projenin faydalarını göreceğiz"

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan da çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumalıkızık'ı bir kez daha uluslararası arenada, UNESCO platformlarında dile getirecek, buradaki sorunları, çözümleri, halkın yaşayış tarzını dünyayla paylaşacak bu projenin çıktılarını, ileride faydalarıyla göreceğiz." dedi.

Bursa UNESCO Derneği Kültürel Miras ve Cumalıkızık Çalışma Grubu Başkanı Bülent Uysal da programın, somut ve somut olmayan kültüre en yüksek seviyede katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Cumalıkızık'ın mirasının gelecek nesillere sadece binalarıyla, sokaklarıyla veya mevcut mimari yapısıyla değil, kültürel yapısının da aktarılmasıyla gerçekleştirilebileceğine dikkati çeken Uysal, şöyle konuştu:

"Köyde yaşayanların mevcut ruh hali, moral ve motivasyonlarının doğrudan ve ilk defa UNESCO'ya iletilmiş olacağı, proje kapsamındaki çeşitli etkinliklere katılmanın yanı sıra gündelik yaşantıları esnasında profesyonel gönüllüler tarafından gözlemlenmesi ayrı bir ehemmiyet teşkil etmektedir. Bu maksatla öncelikle tüm Cumalıkızıklıları önceden bilgilendirdik ve farkındalıklarını artırmaya çalıştık. Yaşamlarının UNESCO payesi alındıktan sonra nasıl değiştiğini açık şekilde ifade etmelerine yardımcı olmaya gayret gösterdik."

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Projede emeği geçenlere, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk tarafından, plaket takdim edildi.

Kaynak: AA