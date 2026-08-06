Haberler

Yaşlı kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: Ağabeyine kurşun yağdırdı

Yaşlı kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: Ağabeyine kurşun yağdırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aralarında uzun yıllardır miras nedeniyle husumet bulunan yaşlı iki kardeşin kavgası silahlı yaralamayla sonuçlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında uzun yıllardır miras nedeniyle husumet bulunan yaşlı iki kardeşin kavgası silahlı yaralamayla sonuçlandı. Silahlı saldırı anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam Şeyhsinan Mahallesi Ferhat Kalfa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun yıllardır miras nedeniyle husumet bulunan V.G. (72) ile K.G. (74) arasında tartışma yaşandı. Tartışmada öfkesine hakim olamayan V.G. ağabeyine kurşun yağdırdı. Bacağına gelen kurşunla yaralanan K.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından saldırgan V.G., Cumhuriyet Polis Merkez Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle olay yerinde yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Forma giymesin
Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldüren seri katilden şoke eden talep! Bakanlığa başvurdu
Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!