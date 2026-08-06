Yaşlı kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: Ağabeyine kurşun yağdırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında uzun yıllardır miras nedeniyle husumet bulunan yaşlı iki kardeşin kavgası silahlı yaralamayla sonuçlandı. Silahlı saldırı anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam Şeyhsinan Mahallesi Ferhat Kalfa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun yıllardır miras nedeniyle husumet bulunan V.G. (72) ile K.G. (74) arasında tartışma yaşandı. Tartışmada öfkesine hakim olamayan V.G. ağabeyine kurşun yağdırdı. Bacağına gelen kurşunla yaralanan K.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından saldırgan V.G., Cumhuriyet Polis Merkez Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle olay yerinde yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı