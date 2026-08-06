Bakan Gürlek, Oktay'ın Ailesiyle Görüşecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün bir araya gelecek. Görüşmede, şüpheli ölümün aydınlatılması ve FETÖ iddialarına yönelik taleplerin ele alınması bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün görüşecek.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
Kaynak: AA