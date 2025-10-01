Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği işbirliğiyle bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

"Türk'ün Ataları" temasıyla gerçekleştirilen festivalin ödül töreni BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Törende en iyi 7 senaryo ve en iyi 4 kısa filme ödül verildi.

Festival kapsamında, 7 önemli şahsiyetin hayatını konu alan senaryolar, beyaz perdeye aktarıldı.

Ödül töreninde, "Metehan" temasında "Gerçeğin Melodisi" ile Fatma İkra Taş, "Bilge Kağan" temasında "Taşın Bilge Sırrı" ile Yasin Erdoğan, "Alparslan" temasında "Son Dua" ile Selçuk Eren Akalan, "Alaeddin Keykubat" temasında "İki Tabut 1 Cenaze" ile Elvan Ezber, "Osman Gazi" temasında "Bilgeliğin Tarifi" ile Berfin Güzel, "Fatih Sultan Mehmet" temasında "Son Geçit" ile Saliha İşlek ve "Mustafa Kemal Atatürk" temasında "Ses" ile İsmail Çelik en iyi senaryo ödülünün sahibi oldu.

Kısa film kategorisinde ise "En İyi Kurmaca Kısa Film" ödülü, yönetmenliğini Muhammet Emin Altunkaynak'ın yaptığı "Çekiliş"e verildi.

"En İyi Animasyon Film" dalında ise Hamide Enise Aytekin'in "Behand" filmi, "En İyi Belgesel Film"de Begüm Aksoy'un yönettiği "With My Name", "En İyi Deneysel Film"de ise Hüseyin Urçuk'un "Çamaşır İpi" filmi ödüle layık görüldü.

Onur ödülünü yönetmen Atalay Taşdiken aldı

Bu yılki "Onur ödülü", "Mommo Kız Kardeşim", "Kar Kırmızı", "Hara" ve "Meryem" filmleriyle pek çok ödülün sahibi yönetmen Atalay Taşdiken'e takdim edildi.

Taşdiken, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada bu ödülün kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, "Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Bursa, benim için farklı bir şehir. İlk filmimin gala programını burada yapmıştım. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türk devletlerinin tarih boyunca sadece siyasi hakimiyet kurmadığını, aynı zamanda ilim, sanat, adalet ve kültürle yoğrulmuş bir medeniyet inşa ettiğini anlattı.

Burkay, oda olarak, kentin ve ülkenin kültür ve sanat yolculuğuna katkı vermeyi görev bildiklerini, Bursa'nın üretimin merkezi olduğu kadar kültürün, sanatın ve medeniyetin de en önemli şehirlerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihimize yön veren devlet büyüklerimizi ve bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ödül alanları kutluyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, projeyi büyük emekle hayata geçiren Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği ve emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum."

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı ve Festival Başkanı Eda Sürmeli de festivalin başladığı günden bu yana 7 bin 600 eserin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Senaryo yarışmasında 77 senaryoyu ödüllendirdiklerini, 70 senaryonun film haline getirildiğini, 77 kısa filmin gösterimini yaptıklarını ve 44 kısa filme ödül verdiklerini belirten Sürmeli, şöyle devam etti:

"Sinemanın evrenselliğiyle öz değerlerimizi merkeze alan bir festival daha gerçekleştirdik. Sinema dilinde, zamanın içinde bir anlam arayışıyla bugüne dalga dalga ilerleyen değerler silsilesi oluşturduk ve sinemaya gönül vermiş tüm meslektaşlarımızı tarihimizin sembol isimleriyle buluşturduk. Bu yılı çağların dikenli yollarına takılan ruhumuza, var oluşlarıyla şifa sunan, talihimizi akıl ve inançla yenileyerek bizi yeni ufuklara taşıyan Türk tarihinin abide şahsiyetlerine Türk'ün atalarına adadık."

Törende, Metehan, Bilge Kağan, Sultan Alparslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapay zekayla oluşturulan filmler de konukların beğenisine sunuldu.