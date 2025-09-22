Uluslararası Mitoloji Film Festivali: Bu Yıl 'Mitoloji ve Kadın' Temasıyla İzmir'de Başladı

Mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla buluşturan Uluslararası Mitoloji Film Festivali, üçüncü yılında "Mitoloji ve Kadın" temasıyla düzenleniyor.

İzmir'de başlayan festival, Aydın, Manisa, İstanbul ve Çanakkale'de devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yollarının desteğiyle gerçekleştirilen festival, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller, atölyeler ve konserlerle disiplinler arası bir içerik sunuyor.

Festivalin direktörlüğünü Gülşah Elikbank, sanat yönetmenliğini ise Gökmen Küçüktaşdemir üstleniyor.

İzmir'de üç gün sürecek programa, Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi ve Konak Pier ev sahipliği yapıyor.

İzmir programı Fransız Kültür Merkezi'nde Dr. Gökçe Kurt'un "Psikanaliz, Mitoloji ve Çocukluk" başlıklı söyleşisiyle başladı. Ardından Christian Petzold'un "Undine" filmi gösterildi.

Konak Pier'de ise araştırmacı yazar Nurdan Çakır Tezgin'in "Tadımlı Mitolojik Lezzetler" sohbetinde antik mutfakların ritüelleri anlatıldı. Uluslararası Kısa Film Yarışması seçkisinden yapımlar izlendi.

Gün, sanat yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir moderatörlüğünde Prof. Dr. Alev Parsa'nın konuşmacı olduğu "Film Festivalleri ve Yarışmaları" paneliyle sona erdi.

Festivalin ikinci gününde İtalyan Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de Prof. Dr. Akın Ersoy ve Rıdvan Gölcük, "İzmir'in Antik Mirası ve Sinema" başlıklı söyleşide izleyicilerle buluşacak. Ardından 18.15'te Ülkü Sönmez'in "HisTroy" filmi gösterilecek.

Konak Pier'de ise saat 19.00'da Prof. Dr. Yasemin Polat ve Yasemin Talaz Bayraktaroğlu'nun konuşmacı olduğu "Kahramanın Yolculuğu" söyleşisi yapılacak. Program, 20.30'da James Gunn'ın "Superman" filmi gösterimiyle tamamlanacak.

Üçüncü gün Fransız Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da Efe Elmas moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşinin ardından 17.00'de Thomas Salvador'un "La Montagne" filmi, 19.15'te "Su Üstünde" izleyiciyle buluşacak.

Konak Pier'de de saat 19.00'da İsveç sessiz sinema klasiği "Gunnar Hedes Saga" filmi gösterilecek. Gösterime İsveçli topluluk "YoJuliet", canlı performansıyla eşlik edecek.

"İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla düzenlenen festivalde bu yıl kadın kahramanlar ve tanrıça figürlerine odaklanan seçkiler öne çıkıyor. Etkinliklerin tamamı halka açık ve ücretsiz gerçekleştiriliyor.