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Nevşehir Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Tamamlandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 1-9 Ağustos'ta konserler, sergiler, söyleşiler ve gastronomi etkinlikleriyle yoğun katılımla gerçekleşti. Vali Hüseyin Kök, festivalin Kapadokya'nın tanıtımına ve marka değerine güçlü katkı sağladığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında kent genelinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

1-9 Ağustos'ta konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, gastronomi duraklarından çocuk etkinliklerine kadar zengin programlarla ziyaretçiler, şehrin farklı noktalarında ağırlandı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Valilik Fuaye Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin Kapadokya'nın tarihi dokusu ile geleneksel ve çağdaş sanatın farklı disiplinlerini aynı programda bir araya getirdiğini söyledi.

Kapadokya'nın görkemli atmosferinde gerçekleştirilen Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde vatandaşlar ve kıymetli misafirlerle büyük coşku içinde bir araya geldiklerini dile getiren Kök, "Yoğun bir katılımla tamamladığımız etkinlik, il, ilçe, belde ve köylerimizin tarihi, kültürel, gastronomi ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası tanıtımının yanı sıra şehrimizin marka değerini oldukça güçlendirdi. Tarih, kültür, sanat ve gastronomiyi buluşturan Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerinde daha nice Kültür Yolu Festivallerinde birlikte olmak dileğiyle." diye konuştu.

Nevşehir'deki etkinliklerin ardından Malatya'da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, İzmir, Antalya ve Adana'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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