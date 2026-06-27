Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Bursa'da başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen açılış töreninde, 2021'de tek şehirde başlattıkları yolculuğun bugün 7 bölgeyi saran, 26 şehre ulaşan büyük bir kültür ve sanat köprüsüne dönüştüğünü söyledi.

Nisan ayında Şanlıurfa'da başlayan, kasımda Adana'da tamamlanacak festivalin, kapsamı, süresi, sanatçı çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Yazgı, kültürle turizmi aynı vizyon etrafında buluşturan bu önemli projeyi Avrupa Festivaller Birliği bünyesine dahil ederek uluslararası ölçekte daha görünür ve saygın bir konuma taşıdıklarını anlattı.

Yazgı, festivalin bu yılki 8'inci durağında doğası, tarihi, kültürüyle öne çıkan kadim şehir Bursa'da olduklarını, aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünü idrak ettiklerini hatırlatarak, "Bakanlık olarak kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, şehirlerimizin sahip olduğu kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve kentlerimizi birer marka şehir haline getirmeyi temel önceliğimiz arasında görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'da 50 farklı lezzet noktası oluşturuldu

Bakan Yardımcısı Yazgı, festivalin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri olan gastronomi rotası kapsamında uzman kurumlarca belirlenen 50 farklı lezzet noktasıyla ziyaretçilere Bursa'nın zengin sofra kültürünü keşfetme fırsatı sunulacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane alanında kurulacak olan ana sahnemizde ülkemizin sevilen sanatçılarını ağırlayacak, konserler ve sahne performanslarıyla festival coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıyacağız. Hüdavendigar Kent Parkı'nda kuracağımız çocuk köyünde evlatlarımızı kültür ve sanatla buluşturacak, onlara küçük yaşta kültürel farkındalık kazandıracağız. Tarihi mekanlarımızda ise Osmanlı'nın mukaddes emanetleri Albayrak Hat sergisiyle ve ASELSAN'ın ileri dönüşen bir gelecek vizyonu gibi çok özel sergiler sanatseverlerle buluşacak."

"Sanatın farklı dallarıyla aynı anda buluşulacak"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da kültür ve sanat faaliyetlerinin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliği ve medeniyet birikimini geleceğe taşıyan en önemli köprü olduğunu söyledi.

Geçmişten emanet alınan değerleri koruma, yaşatma ve gelecek nesillere en doğru ve güzel şekilde aktarabilme sorumluluğunu taşıdıklarını ifade eden Ayyıldız, "Her kapsamında düzenlenecek olan konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve birbirinden kıymetli etkinlikler sayesinde, hemşehrilerimiz, sanatın farklı dallarıyla buluşma fırsatını da aynı zamanda yakalayacaktır." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da Bursa Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti.

"Bursa'mızın güzel lezzetlerini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtmaya çalışacağız"

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 13 noktada 181 etkinlikle çok özel bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bursa'nın ev sahipliğinde üçüncü defa Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştireceklerini belirten Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her geçen yıl üzerine bir şeyler katmaya, farklı noktalarda farklı lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz. Sanatseverlerimizi kendilerinden her şeyi bulabilecekleri çok güzel bir seçkiyle aslında karşılıyoruz. Konserleriyle, hat sanatlarıyla, mukaddes emanetler sergimizle, el sanatlarımızla, zanaatkarlarımızla, Bursa'mızın önemli el sanatları, ustalarımızın özel sergileriyle çok güzel bir festival Bursalı hemşehrilerimizi bekliyoruz."

Yazgı, gastronominin kültür turizminin önemli bir parçası olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bursa, Osmanlı'nın başkenti olmasından bu yana çok özel bir şehir. Hem kültürel anlamda hem mimari anlamında, hem gastronomi anlamında gerçekten bizim çok önem verdiğimiz bir şehir. Biz özel bir ekip çalışmasıyla 50 lezzet noktası oluşturduk ve herkesin sevdiği ama farklı tatlar arayanları oralarda buluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'mizin önemli şefleriyle beraber orada programlar, tadımlar, workshoplar yapacağız ve güzel Bursa'mızın güzel lezzetlerini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtmaya çalışacağız."

Programa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.