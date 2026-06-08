Trabzon Kültür Yolu Festivali sanatsal etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde telkari atölyesi, sergi ve çocuk etkinlikleri düzenlendi.

Trabzon Müzesi'ndeki atölyede Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen kentin coğrafi işaretli telkari ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Hüseyin Aydın, AA muhabirine, 40 yıldır bu sanatı yaşatmak için mücadele ettiğini söyledi.

Telkari sanatını gelecek nesillere taşımak istediğini dile getiren Aydın, "Bizden sonra kaybolmasın istiyoruz. Bu güzel bir sanat. Mesleği ve sanatı seveceksin, zaten sevmezsen yapamazsın." dedi.

Aydın, atölye çalışması kapsamında takunyalar, cezve takımları, plaketler, su bardakları, servis peçeteleri gibi 60'a yakın ürünün yapılışını katılımcılara aktardığını kaydetti.

Ayrıca, festival kapsamında Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Dört köşe bir hazine" temasıyla hazırlanan "Bohça Sergisi" de beğeniye sunuldu.

Enstitünün sergi salonunda 18 bohça ve bohçayla ilişkili ürünlerin yanı sıra Trabzon gelinliği replikası, damat ve kına kıyafeti ile telkari gelin hamamı takımı yer aldı.

Şarkıcı Resul Dindar'ın bu akşam sahne alacağı festival, 14 Haziran'a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.