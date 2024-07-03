Trabzon Kültür Yolu Festivali 2 Milyon 100 Bin Ziyaretçi Çekti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 22-30 Haziran'da düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali"ni 2 milyon 100 binden fazla ziyaretçi takip etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilk kez geçen yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirten Erdoğan, festivalde şehrin kültür-sanat mekanları, müze ve ören yerleri, fuar, kültür ve sanat merkezleri, kütüphaneler, açık alanlar ve Atatürk Alanı'nın yanı sıra Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesinin etkinliklere ev sahipliği yaptığını aktardı.

Erdoğan, 30 noktada konserler, sergiler, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri ve yarışmalar gibi 500'den fazla etkinlikle her yaş ve kesime hitap eden festivalde çok yoğun 9 gün geçirildiğini ifade ederek, Trabzon'un turizm hareketliliği de kazandığına dikkati çekti.

Geçen yılki katılım sayısı aşıldı

Festivalin kentin tarihi, kültürel, turistik değerleri ve güzelliklerinin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, "Ülke çapında yapılan tanıtımlar sayesinde festival komşu şehirlerden, hatta yurt dışından gelen turistlerden büyük ilgi gördü. Geçen yıl 19-27 Ağustos'ta Sümela Kültür Yolu olarak gerçekleştirdiğimiz festivale 1 milyon 300 bin civarında katılım gerçekleşmişti. Edindiğimiz bilgiye göre, bu yıl 2 milyon 100 binin üzerinde katılım oldu." dedi.

Her akşam farklı bir sanatçının fuar alanında 100 binin üzerinde müziksevere hitap ettiğini kaydeden Erdoğan, "Başta Haluk Levent olmak üzere Ebru Yaşar ve Sinan Akçıl gibi birçok sanatçımız sahne aldı. Çok yoğun ilgiyle karşılaştılar. Ayrıca festivalimizde 11 sergi, 28 söyleşi, 8 tasavvufi konser, 7 opera ve tiyatro, çalıştay ile sokak gösterileri gerçekleştirildi. Sinemamızın duayenlerinden Hülya Koçyiğit Hanımefendiyi de söyleşi bölümünde misafir ettik. Trabzon'da çok yoğun ilgiyle karşılaştık." diye konuştu.

Erdoğan, Besmele-i Şerif Hat Sergisi, Atatürk Kültür Yolunda Dijital Sergisi, Hanzala'nın Filistin direnişini anlatan karikatür sergisi ve Trabzon Mimarisinden İz Düşümler El Sanatları Sergisi gibi birbirinden değerli 11 sergiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde "Çocuk Köyü" kurulduğunu ve 23'ten fazla çocuk etkinliği düzenlendiğini aktaran Erdoğan, "Olgunlaşma Enstitüsü ve Alacahan'da farklı el sanatları atölyeleri çalışmaları, Botanik Park'ta üç atölye çalışması ve bilim gezisi gerçekleştirildi. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Carmen, Saraydan Kız Kaçırma gibi oyun ve performansları festival boyunca Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ve Haluk Ongan Devlet Sahnesinde sahnelendi." ifadesini kullandı.

Ziyaretçiler yöresel lezzetleri deneyimledi

Erdoğan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve toplulukların etkinlikler düzenlediğini, yerel sanatçıların da bu yıl sahne aldığını ifade etti.

Gastronomi alanında "Festivalin Lezzet Durakları" konseptini belirleyip Trabzon'un coğrafi işaretli ürünlerini ön plana çıkararak yöresel lezzetlerin tanıtımında kente değer katan 14 işletmeyle işbirliği içerisinde programı zenginleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Akçaabat köftesi, Hamsiköy sütlacı, Vakfıkebir ekmeği, lahana çorbası, lahana sarması, sebze tavalarımız, pidelerimiz, peynirlerimiz gibi birçok lezzetimizin yapım aşamaları ve kültürel hikayeleri kayıt altına alınmış olup, ziyaretçilerimiz asırlara dayanan lezzetleri deneyimleme imkanı buldu." şeklinde konuştu.

Gelecek yıl ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerine işaret eden Erdoğan, "Festivalin ikincisini gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Koordinatörümüz ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürümüz Selim Terzi'ye, Trabzon Valiliğimize, Trabzon Büyükşehir Belediyemize ve destek veren tüm kurum, kuruluşlara teşekkür ederiz." dedi.