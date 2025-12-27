Trabzon Film Festivali'nde 'Altın Taka' ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Trabzon Film Festivali kapsamında düzenlenen "Altın Taka" yarışmasında dereceye giren filmlere ödülleri verildi.

Bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, festivale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalin şehrin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağladığını belirten Yıldırım, sanatla ilgilenen herkesin etkinlik sayesinde etkileşimde bulunduğunu dile getirdi.

Yıldırım, festivalin aynı zamanda geleceğin sinemacılarına ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, "Bu akşam gerçekleştireceğimiz ödül töreni ise büyük emek ve özveriyle ortaya konulan eserlerin taçlandırıldığı, sinemaya gönül verenlerin alkışlandığı çok özel bir anı temsil edecektir. Her bir ödül, azmin ve sanat aşkının bir nişanesidir. Burada ödül alacak tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehrin kültür ve sanat açısından kadim geçmişi olduğunu vurguladı.

Kentte 1930 ve 1933'te sinema vergi tarifine ilişkin alınan kararlar bulunduğuna değinen Genç, "İnşallah Trabzon Film Festivali'nin birincisi olarak başlıyoruz. Yani bu şu demek, bunu her yıl geleneksel olarak devam ettireceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Trabzon'un doğası, kültürü ve gastronomisiyle doğal bir plato olduğunu dile getirdi.

Mumcu, bakanlık olarak her zaman sanat ve sanatçıya öncelik verdiklerine işaret ederek, "Her kıymetli projeyi desteklemeye devam ediyoruz. Ülkemizin birçok yerinde film festivali düzenleniyor ama Trabzon'a çok yakıştı bu festival. İnşallah daha nicelerini kıymetli arkadaşlarımızla, akademisyenlerle, şehrimizin değerli protokolüyle desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

Törende, Meral Çetinkaya "Emek Ödülü"ne, Hüseyin Avni Danyal ve Hülya Koçyiğit "Onur Ödülü"ne, Ahmet Mümtaz Taylan ise "Ömür Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada "Öğrenci Kısa Film Jüri Ödülü" Çalınan Yük filmine, "Öğrenci Kısa Film Yarışması En İyi Film Ödülü" ise Gülümse filmine verildi.

Ulusal Kısa Film Yarışması belgesel kategorisinde "Erol Günaydın Jüri Özel Ödülü"nü İyi Ölüm filmi, deneysel kategorisinde "Hayati Hamzaoğlu Jüri Özel Ödülü"nü de Farklı Bir Yer filmi aldı.

Yarışmada "Altın Taka Deneysel En İyi Film Ödülü"nü ise Kim filmi kazandı.

"Belgesel" dalında Pirlerin Düğünü, "Canlandırma" dalında Dudu filminin ödül aldığı törende, "Altın Taka Canlandırma Ödülü" ise Kusursuz Ölçü Nedir filmine verildi.

"Kurmaca" dalında mansiyon ödülüne Galaksinin Tezenesi, "Tanju Gürsu Jüri Özel Ödülü"ne Ölüm Bizi Ayırana Dek filmi layık görüldü.

Ulusal Kısa Film Yarışması "En İyi Kurmaca Film Ödülü" ise Mümeyyiz filminin oldu. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü" Muzaffer filmine, "En İyi Film Ödülü" ise Berona filmine takdim edildi.